Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara appelle ses ministres à l'humilité

Le président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, a présidé, ce mercredi 5 janvier 2022, au palais de la présidence de la République, le premier Conseil des ministres de l’année 2022.

Alassane Ouattara a présidé le premier Conseil des ministres de la nouvelle année

À l’entame de ce conseil, le Premier ministre Patrick Achi, a, au nom de l’ensemble des membres du gouvernement, présenté au chef de l’État, ainsi qu’à la Première dame, Mme Dominique Ouattara et à tous les membres de leur famille, les vœux les meilleurs de santé, de paix et de bonheur. Il a souligné qu’en dépit d’une conjoncture budgétaire difficile ces deux dernières années, due principalement à la gestion de la pandémie de COVID-19, le gouvernement, sous le leadership du président de la République, a su maintenir les grands équilibres macroéconomiques et budgétaires. L’action du gouvernement a été soutenue par des réformes ambitieuses et multisectorielles qui ont touché les infrastructures sociales essentielles comme la santé, l’éducation, la formation, le transport, l’urbanisme et le logement, le renforcement du dialogue avec le secteur privé, etc.

S’agissant des perspectives, le chef du gouvernement a évoqué la nouvelle politique forestière, l’innovation et l’économie numérique, la culture et les industries créatives, l’emploi des jeunes et l’autonomisation des femmes. Après avoir relevé les nombreux défis et crises auxquels le gouvernement a dû faire face au cours de l’année écoulée, notamment la gestion de la crise sanitaire liée à la COVID-19, la crise de l’électricité, l’eau potable, l’assainissement, les menaces terroristes et la reprise du dialogue politique, le Premier ministre, M. Patrick Achi a salué le « puissant et constant » leadership du président Alassane Ouattara sur les grands sujets sous régionaux et internationaux qui contribuent au rayonnement mondial de la Côte d’Ivoire.

Évoquant le message à la Nation du président de la République du 31 décembre 2021, le Premier ministre a relevé les trois actions prioritaires indiquées par le chef de l’Etat, à savoir la transformation de notre économie, l’emploi des jeunes et la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. À cet égard, il a souligné que son équipe a bien compris la clarté de ces enjeux, la vision et le cap fixés.

Pour terminer, l'ancien secrétaire général de la présidence s’est engagé à veiller particulièrement à la cohérence de l’action gouvernementale ainsi qu’à la poursuite et à la consolidation des avancées démocratiques et du dialogue politique. Intervenant à son tour, le président de la République a exprimé sa gratitude au Premier ministre et à l’ensemble des membres du gouvernement pour les chaleureux vœux qui lui ont été adressés. En retour, il a formulé pour eux des vœux de bonne et heureuse année, et a souhaité que cette nouvelle année soit pour l’ensemble des Ivoiriens, une année de santé, de bonheur, de prospérité et de consolidation de la paix et de la stabilité.

Ouattara salue les réformes adoptées en 2021

Il a souligné que les objectifs de l’action gouvernementale au terme de l’année 2021, en dépit des conditions particulières liées à la gestion de la pandémie de COVID-19, ont pu être atteints, grâce à une équipe gouvernementale volontaire et solidaire. À cet égard, il a salué la pertinence des réformes adoptées pour rendre notre économie plus compétitive et dynamique, en créant davantage d’emplois afin de mieux répondre aux attentes des populations.

Dans ce cadre, il a félicité et encouragé le Premier ministre et toute son équipe pour les efforts accomplis et les a exhortés à poursuivre dans cette voie. Il a invité chacune et chacun des membres du gouvernement à agir dans le strict respect des principes de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des affaires publiques, tout en demandant aux uns et autres de faire preuve davantage d’humilité dans l’exercice de leurs fonctions respectives.

Le chef de l’État a, par ailleurs, exhorté ses collaborateurs à accélérer le progrès social dans le pays, en s’appuyant sur le 2e volet du Programme social du Gouvernement (PS-GOUV) 2022 – 2024, dont l’importance stratégique n’est plus à démontrer.

Il a souhaité que tout au long de l’année 2022, les progrès réalisés se poursuivent et se renforcent dans tous les domaines de l’action publique, notamment le maintien des grands équilibres budgétaires, le renforcement du secteur privé et le développement des infrastructures économiques ainsi que celui du capital humain.

Le président de la République a rappelé son attachement à la mise en œuvre « diligente » des trois priorités indiquées dans son message à la Nation du 31 décembre 2021. À ce sujet, il a dit n’avoir aucun doute quant à la capacité et la volonté du Premier ministre et son équipe, à traduire dans les faits toutes ces priorités.