Festi-Ponvogo : La culture sénoufo sous les feux de la rampe

La Fondation Tchépé et la Mutuelle de développement de Ponvogo, village situé dans la sous-préfecture de Koni et à 15 km de Korhogo, ont organisé la 7ᵉ édition du Festival des arts et des cultures dénommée Festi-Ponvogo.

Festival de Ponvogo : La culture sénoufo au cœur des projets de développement

Le Festival de Povongo s’est déroulée du 28 décembre 2021 au 1er janvier 2022, sous le thème : ‘’la culture, facteur d’autonomisation de la femme en pays sénoufo’’. Il a enregistré de grandes innovations pour cette édition. En effet, un cachet spécial a été accordé à la dimension spirituelle du festival. Ainsi, des rituels d’adoration dans le bois sacré et des eaux sacrées, le culte aux ancêtres, une lecture coranique et une veillée catholique ont été organisés afin d’attirer les bénédictions du divin pour le bon déroulement des cérémonies pour la première journée du festival. Ces prières œcuméniques avaient également pour objectif de créer le ciment et la cohésion entre les différentes religions que sont l'animisme, l’Islam et le Christianisme.

L’école du balafon, un vecteur de rassemblement

L’innovation se trouve également dans l’ouverture désormais à chaque saison de l’Ecole du Balafon. Une occasion inédite d’apprentissage, de partage d’échanges et d’expériences entre les balanfonistes de l’Institut national supérieur des arts et de l’action culturelle (INSAAC) et ceux du village de Ponvogo. Une délégation des étudiants de l’INSAAC a fait le déplacement pour s’abreuver à cette école des sages.

Cette cérémonie qui met en avant le dialogue des cultures à travers un chevauchement entre le modernisme et la tradition a été placée sous le parrainage du Dr Ouattara Siaka, directeur général de l’Institut national supérieur des arts et de l’action culturelle (INSAAC).

Autre fait marquant, la journée de sensibilisation sur l’utilisation des serviettes hygiéniques et lutte contre la précarité menstruelle. Stéphane Ouattara, président du LIONS Club Abidjan Flamboyant et président de l’ONG Bénévoles du Monde avec la collaboration des Bénévoles de U-Report de l’UNICEF a sensibilisé la jeunesse scolaire de Ponvogo sur l’hygiène bucco-dentaire. Il faut souligner que ces activités ont été parrainées par le Bureau Terrain des Volontaires des Nations-Unies de Côte d’Ivoire.