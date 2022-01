Deuil : Richard Kodjo, compagnon de lutte de Gbagbo, est décédé

Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien, est en deuil. Richard Kodjo son ami et compagnon de lutte, est décédé le mardi 11 janvier 2022, confirment des sources proches du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI).

Richard Kodjo décédé, les activités politiques du PPA-CI suspendues pour 3 jours

Le parti des peuples africains-Côte d'Ivoire, formation politique fondée sur les fonts baptismaux le 16 octobre dernier par Laurent Gbagbo, est à nouveau frappé par un deuil. L'ambassadeur Richard Kodjo, proche de l'ex-président ivoirien et membre du Conseil stratégique du parti, est décédé, a-t-on appris. L'information a été annoncée dans une brève note publiée dans la soirée du mardi 11 janvier 2022, sans toutes autres précisions sur les circonstances et le lieu du décès de ce compagnon de lutte de longue date de l'époux de Simone Ehivet.

"Le président Laurent Gbagbo s’incline et salue la mémoire de l’illustre disparu. Il adresse également ses condoléances les plus attristées à la famille biologique du défunt", lit-on dans la note dont Afrique sur 7 a reçu copie. L'ancienne Première dame Simone Gbagbo, qui est aussi proche du défunt, a dit être "affligée profondément" par cette disparition. "Je garde de lui les souvenirs d'un grand combattant", a-t-elle affirmé.

Dès l'annonce de la triste nouvelle, une forte délégation de dignitaires du Parti des peuples africains- Côte d'Ivoire (PPA-CI), conduite par le docteur Assoa Adou , président du Conseil stratégique et politique (CSP) et comprenant le président exécutif, le professeur Hubert Oulaye, le secrétaire du PPA-CI et bien d'autres personnalités du parti, s'est rendue au domicile du défunt après la mauvaise nouvelle.

Profondément touchée par la triste nouvelle, la délégation du PPA-CI a promis prendre toute sa part de deuil. Soulignons qu'en raison de ce douloureux évènement, le président du PPA-CI a décidé de la suspension pour une durée de trois jours de toutes les activités du parti à compter de ce mercredi 12 janvier 2022.