CAN: Les Super Eagles du Nigeria domptent les Pharaons d’Egypte

Dans le choc du groupe D, le Nigeria a dominé l’Égypte (1-0) et s'offre une précieuse victoire grâce à un magnifique but de Kelechi Iheanacho à la 30e minute de jeu.

L’Égypte de Mohamed Salah voit rouge face aux vert et blanc du Nigeria

Si l'entame du match s'est avérée plutôt équilibrée, les Nigérians ont rapidement démontré leur supériorité dans l’utilisation des couloirs et l’intensité mise dans l’entrejeu. Alors que les Pharaons ont vainement tenté de s’imposer sur les côtés, les hommes d’Augustine Eguavoen n’ont pas traîné à faire vivre le ballon, sollicitant dès que possible la vitesse et la mobilité.

Les Super Eagles ont pris dès le début l’ascendant du match et remporté cette victoire grâce à un superbe but de Kelechi Iheanacho.

Face à la densité et à l’intensité proposées par le Nigeria, les coéquipiers d’un Mohamed Salah discret quoique volontaires ont longtemps été sonnés et se sont résignés.

Comme statistiques du match nous avons pour le Nigeria 15 tirs au goal avec 5 cadrés contre 4 de l’Égypte avec 2 cadrés. Une possession de balle de 57 % des Pharaons contre 43% des Super Eagles. 15 fautes du Nigeria contre 6 de leurs adversaires. 1 seul hors-jeu à été enregistré tout le long de cette partie et il a été des Pharaons. Pas de carton contre les deux camps. 9 contre ont été enregistrés dont 6 pour les Nigérians et 3 pour les Égyptiens. Classement FIFA des deux équipes. Avec ce but, le Nigeria ouvre son compteur.