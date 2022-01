Burkina: Résumé du livre de Paul-Henri Damiba: "Armées ouest-africaines"

Écrivain et officier supérieur de l’Armée du Burkina Faso, Paul-Henri Damiba, Lieutenant-colonel et chef de la junte burkinabè, est auteur d’un livre intitulé "Armées ouest-africaines et terrorisme: réponses incertaines ?".

Paru le 22 juin 2021, le livre “Armées ouest-africaines et terrorisme: réponses incertaines ?" est présent dans les rayons et sur Amazon.fr. L’auteur n’est autre que le nouvel homme fort du Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, ex-commandant de la 3e région militaire burkinabè couvrant Ouagadougou, Manga, Koudougou et Fada.

Zoom sur le livre "Armées ouest-africaines et terrorisme: réponses incertaines ?" de Paul-Henri Sandaogo Damiba, chef de la junte au Burkina Faso.

Fin stratège, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, chef des putschistes burkinabè, est un écrivain nourri par le courage et l'audace. De sorte que "Armées ouest-africaines et terrorisme: réponses incertaines ?" associe avec brio le métier des armes qu’il connaît mieux.

D’ailleurs, le livre de 160 pages, était classé n° 220 des ventes sur Amazon.fr au 25 janvier 2022, au lendemain du coup d’Etat au Burkina Faso. Dans cette œuvre, l’auteur de 41 ans, diplômé de l'école militaire de Paris, traverse son époque, ce XXIe siècle en mouvement, armé de ses convictions d'un homme de cœur, d'esprit et de vision.

Le lieutenant-colonel Damiba est aussi titulaire d'un master 2 en Sciences criminelles du Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) de Paris", ainsi que d'une certification d'expert de la défense en management, commandement et stratégie.

Il se montre critique envers les politiques anti-jihadistes menées dans une région frappée de plein fouet par les groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'Etat islamique.

Paru aux Editions des 3 colonnes, le livre "Armées ouest-africaines et terrorisme: réponses incertaines ?", publié en juin 2021, vient poser la problématique d’une profonde réflexion: comment faire évoluer les stratégies opératives militaires en Afrique et particulièrement dans la région ouest-africaine en proie au terrorisme et prise dans une spirale des putschs militaires.

Dans ce premier essai littéraire, le lieutenant-colonel d'infanterie Damiba, ex-commandant de compagnie au RSP de 2003 à 2011, décrit et livre son analyse aussi bien sur les particularités du terrorisme ouest-africain que sur les réponses apportées par les armées de la région.

Ce sont ces différents engagements de l'auteur dans des opérations militaires de lutte contre le terrorisme qui lui ont donné d'endurer l'âpre réalité, de vivre l'évolution de l'extrémisme violent armé et de mesurer partiellement la complexité des enjeux et des défis à relever. Confronté entre 2015 et 2019 aux multiples actions terroristes pendant qu'il assumait des responsabilités opérationnelles dans les régions du Sahel et du Nord, ce témoin privilégié des efforts militaires dans les combats contre la mouvance djihadiste, a choisi d'approfondir la réflexion sur le sujet par ses études et ses recherches.

Une chose est sûre, si les putschistes en uniforme justifient leur prise du pouvoir par des raisons locales, leur retour brutal dans le champ politique démontre que les sanctions et les rodomontades internationales n’ont aucun effet dissuasif et que les principes démocratiques sont en régression en Afrique.

Ne dit-on pas que celui qui ne prend pas de plaisir en écrivant n’en donnera pas à son lecteur… et n’est-ce pas l’essentiel ? Mon Lieutenant-colonel!