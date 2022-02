Jacques Attali à la Primature: Qu’est-ce qui fait courir Patrick Achi ??

Jacques Attali est désormais en activité en Côte d’Ivoire. Il a été coopté par le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, selon Africa Intelligence. Le contrat passé par le locataire de la Primature avec cet homme tout terrain, provoque des interrogations.

Côte d’Ivoire: Le choix controversé de Jacques Attali fait grogner à Abidjan

Patrick Achi s'offre les services de Jacques Attali, un homme bien connu du monde francophone et pas que... Il a été conseillé du Président François Mitterrand durant 10 des 13 années, 11 mois et 26 jours passés au pouvoir par le défunt chef de l’État français.

Si sa proximité avec l’ancien locataire de l’Élysée l’a un peu plus propulsé au-devant du monde des affaires, M. Attali s’est avant tout, fait remarquer par ses initiatives humanitaires avec la création des ONG « Action contre la faim », « Eureka » ou encore « Positive Planet ».

Banquier, écrivain, ingénieur, économiste et homme politique, Jacques Attali est donc un grand nom auprès de qui certaines personnes aimeraient s’afficher. Seulement, Jacques Attali sort d’une expérience loin d’être glorieuse. Conseiller privilégié du Kazakhstan, il n’a pu empêcher par ses conseils « avisés », les dirigeants de ce pays de se retrouver en face d’une révolution populaire.

Il n'a pas eu le temps d'analyser les raisons de cet échec que le voilà en train de rebondir en Côte d’Ivoire où des milliers de têtes pleines, cherchent désespérément des postes à responsabilités. Plusieurs docteurs ont d'ailleurs récemment donné de la voix par une marche pacifique, une première dans le pays de feu Felix Houphouët-Boigny.

Quand Patrick Achi oublie les talents ivoiriens

Le Premier ministre Patrick Achi, le compatriote de Tidjane Thiam, l'homme que s’arrachent les grands pays et les plus grandes entreprises du monde, a été capable de s’offrir les services d’un Jacques Attali en fin de course. Cet homme ne connait de la Côte d’Ivoire que ce qu'ont pu lui en dire la télé ou les livres.

C'est pourtant sur lui que s'est porté le choix de Patrick Achi, pour travailler sur le plan « Vision 2030 », un plan destiné à transformer l’économie d'un pays que ne connait nullement l’homme d’affaires français.

En cette période de profond désir d’autodétermination des Africains, s’offrir les services de Jacques Attali, alors même que des milliers de cadres ivoiriens sont au chômage, est un message difficile à comprendre.

Les dirigeants actuels de la Côte d’Ivoire parlent pourtant souvent de l'importance de mettre en avant des talents ivoiriens. Passer un contrat d'accompagnement avec un homme de 78 ans, bon pour la retraite, ne passe pas comme lettre à la poste. Avec ce type de choix douteux, les Ivoiriens peuvent difficilement croire en « Vision 2030 ».

Jacques Attali devrait, à son âge, par élégance, laisser la place à des jeunes ivoiriens qui rêvent de faire leurs preuves. Lui, devrait retourner à l'écriture de livres pour raconter sa longue expérience des affaires et de la politique, plutôt que d'arracher le pain de la bouche de la jeune génération.

