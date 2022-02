Côte d'Ivoire : Le PPA-CI au chevet de la famille de feu Alphonse Douaty

Pr Oulaye Hubert Marc-Arthur, président exécutif du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, a conduit une délégation de la direction du PPA-CI au domicile de feu Alphonse Douati, ancien ministre de la Production animale et des Ressources halieutiques, décédé le 30 janvier 2022 des suites d'une longue maladie.

Le PPA-CI exprime sa compassion à la famille de feu Alphonse Douati

Un véritable coup dur pour Laurent Gbagbo et l'ensemble des cadres et militants du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire. L'ancien ministre Alphonse Douaty, l'une des figures du parti et compagnon de longue date de l’époux de Simone Ehivet, s'est éteint le dimanche 30 janvier des suites d'une longue maladie. Pour exprimer de vive voix sa compassion à la famille éplorée, Pr Oulaye Hubert Marc-Arthur, président exécutif du PPA-CI, a conduit une délégation composée de hauts dignitaires du parti au domicile du défunt.

Au nom des émissaires de Laurent Gbagbo, Damana Adia Pickass a présenté les condoléances du parti à la famille de l'ex-membre du Conseil stratégique et politique (CSP) du PPA-CI. Il a également rendu un vibrant hommage au camarade Douati Alphonse, homme de combat, fidèle, loyal et travailleur. Aussi, a-t-il indiqué que le Président Laurent Gbagbo, Président du PPA-CI, en déplacement dans son village natal de Mama, fera personnellement le déplacement pour la présentation des condoléances, dès son retour sur Abidjan. En l’espace d’un moins, c’est la seconde fois que Laurent Gbagbo et le parti des peuples africains Côte d'Ivoire sont durement éprouvés de la sorte.

Début janvier, le parti avait été secoué par la disparition de Dr Richard Kodjo, ex-ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso et membre du Conseil stratégique et politique du PPA-CI. Compte tenu de cet énième événement douloureux, l'ancien chef de l'État ivoirien et président du PPA-CI, a décidé la suspension de toutes les activités du parti pendant 03 jours, à compter de ce mardi 1er février 2022.