Guinée-Bissau : Urgent ! Des Tirs entendus près du Palais présidentiel

Que se passe-t-il en Guinée-Bissau ? Dans l'après-midi du lundi 1er février 2022, plusieurs tirs de bazooka et des rafales de mitrailleuses ont été entendus à proximité du Palais présidentiel, alors que le chef de l'État, Umaro Sissoco Embaló présidait un Conseil des ministres.

Guinée-Bissau : Le pouvoir de Umaro Sissoco Embaló menacé ?

L'information est confirmée par l'Agence de presse portugaise. Au moment où Umaro Sissoco Embaló présidait un Conseil des ministres dans l'après-midi du lundi 1er février 2022, des coups de bazooka et des rafales de mitrailleuses ont été signalés non loin du Palais de la présidence.

Selon des sources présidentielles citées par Deutsch Well, le président de la République de la Guinée-Bissau et son Premier ministre, Nuno Gomes Nabiam, étaient au Palais présidentiel, qui avait déjà été encerclé par des militaires. Il faut noter que d'autres membres du gouvernement se trouvaient également à l'intérieur du bâtiment. Pour l'heure, on ne sait pas s'il s'agit d'un coup d'Etat ou d'un évènement isolé.

Il y a une semaine, un coup d'État a eu lieu au Burkina Faso. Des militaires ont démis le président Roch Marc Christian Kaboré de ses fonctions. Les événements avaient débuté par une série de mutineries dans plusieurs camps militaires, dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 janvier 2022, avant de se muer en putsch militaire.

Par ailleurs, la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) déclare suivre de près la situation à Guinée-Bissau. L'organisation sous-régionale a réagi à travers un communiqué dont voici la teneur :