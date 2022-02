CAN 2021: Hervé Renard révèle ce qui a fait perdre les Éléphants

Dans une interview accordée à Supersport, l'ancien sélectionneur des Eléphants de Côte d'Ivoire, Hervé Renard, n'a pas écarté une possibilité de revenir à la tête de la sélection ivoirienne.

Hervé Renard: ''Je suis parti avec un goût d’inachevé''

Le sélectionneur français Hervé Renard a incontestablement marqué le peuple ivoirien ces dernières années. On se souvient encore de la défaite des Éléphants face à la Zambie du même Hervé en finale de la Can 2012 au Gabon.

L’homme à la chemise blanche, était, par la suite, venu remporter la Can 2015 avec les Éléphants. Devenu entraîneur du Maroc, le sélectionneur français a battu la Côte d’Ivoire lors des phases de poule de la Can 2017 au Gabon, obligeant ainsi les Éléphants, tenants du titre, à sortir de la compétition prématurément.

Hervé Renard a ensuite confirmé son statut de bête noire de la Côte d’Ivoire, en privant à nouveau la sélection nationale ivoirienne d’une quatrième participation consécutive à la Coupe du monde, après avoir battu les Éléphants à Abidjan lors de la dernière journée des éliminatoires (2-0).

Plus de 7 ans après avoir quitté la Côte d'Ivoire, Hervé Renard, aujourd'hui sélectionneur de l'Arabie Saoudite, n'écarte pas la possibilité de revenir sur le banc des Éléphants de Côte d'Ivoire. Il s'est d'ailleurs prononcé sur le sujet dans une interview accordée à Supersport juste après l'élimination des Éléphants à la Can 2021.

''Le jour où les décideurs du football ivoirien aimeraient que je revienne, qu'ils me le fassent savoir. Ce sera un immense honneur de revenir un jour. Je suis parti avec un goût d’inachevé'', a indiqué Hervé Renard qui a également affiché sa déception de voir Serge Aurier et ses coéquipiers tomber au stade des huitièmes de finale de la Can 2021 face à l'Égypte.

'' Lorsque que l’on a vécu tant d’émotions avec une nation, On éprouve toujours de la tristesse après une élimination aussi rapide. Qui plus est, lorsque des joueurs avec qui vous avez vécu de grands moments sont encore là (...) L’Egypte n’est jamais facile à battre. Carlos Queiroz est un entraîneur avec beaucoup d'expériences. Et il sait bien attendre ses adversaires pour mieux les contrer. Je pense qu’il a, surtout, manqué la force mentale aux Eléphants lors de l’épreuve des tirs au but'', croit savoir l'homme à la chemise blanche.