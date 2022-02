Guinée-Bissau : Le Président Embalo donne de ses nouvelles

Ce lundi, le Président Umaro Sissoco Embaló de la Guinée-Bissau a essuyé une tentative de coup d'État. Le chef de l'État vient de réagir.

Guinée-Bissau : Umaro Sissoco Embaló et ses collaborateurs vont bien

Difficile mardi 1er février pour Umaro Sissoco Embaló, le Président de la Guinée-Bissau. Alors qu'il était en conseil avec ses ministres, des tirs d'armes lourds ont été entendus aux abords du palais. C'était une tentative de renversement du régime vieux de 1 an, 11 mois. L’armée loyale au Président a repoussé cette menace qui n’a peut-être pas encore livré tous ses secrets.

Le Président de la Guinée-Bissau a fait une sortie sur son compte Twitter d'où il a rassuré ses compatriotes et les citoyens du monde qui se sont inquiétés pour lui et ses collaborateurs. "Je vais bien Alhamdoulillah. La situation est sous contrôle gouvernemental. Je remercie la population de Guinée Bissau et toutes les personnes au-delà de notre pays qui se sont inquiétées pour mon gouvernement et moi. Vive la République et que Dieu veille sur la Guinée-Bissau.", a-t-il posté sur le réseau social.

Il pleut des coups d'État en Afrique

Ces derniers temps, un véritable vent du changement souffle en Afrique de l'Ouest. Le Mali a été le premier pays à enregistrer un changement de régime à sa tête. Le Lieutenant Colonet Assimi Goïta a pris le pouvoir à feu Ibrahim Boubacar Keita. Peu de temps après, les mêmes mouvements ont été observés en Guinée Conakry voisine où Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir des mains du Président Alpha Condé. Encore à une frontière du Mali, au Burkina Faso, le Lieutenant Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba vient de renverser le régime de Roch Marc Christian Kaboré.

Avec la tentative en cours en Guinée-Biseau, les armées d'Afrique de l'Ouest semblent loin d'en avoir terminé avec la mise à mort des régimes de présidents civils. Malgré le message rassurant du Président Umaro Sissoco Embalo, il faudra attendre la levée du jour pour être sûr d'un retour à la normale dans son pays. Le Président promet de parler à la nation dans la soirée de ce mardi depuis le palais présidentiel.