Assemblée nationale: Les députés donnent plein pouvoir à Bictogo

En l’absence du président élu, Amadou Soumahoro, en visite médicale à l’extérieur de la Côte d’Ivoire, le vice-président de l’ Assemblée nationale, Adama Bictogo, a la lourde charge de conduire les affaires de l’institution parlementaire.

Assemblée nationale: Le Vice-Président, Adama Bictogo, assure l’intérim du Président Amadou Soumahoro

Président de l' Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire, Amadou Soumahoro n'est pas au mieux de sa forme. Le député de Séguela sous-préfecture a quelques soucis de santé qui l'empêchent de conduire à bien les affaires parlementaires. En son absence, c'est un de ses vice-présidents, Adama Bictogo qui est chargé d'assurer son intérim, comme le stipule la note laissée par le président Amadou Soumahoro avant son départ pour la Turquie: « En l'absence de Monsieur Amadou Soumahoro, Président de l'Assemblée Nationale en déplacement hors du pays à compter du 21 janvier 2022, l'intérim de la présidence est assuré par Monsieur Bictogo Adama, vice-président de l’ Assemblée nationale ».

Pour donner un cachet de légalité à chacune des décisions qui seront prises durant l’intérim, le Bureau de l’Assemblée nationale s’est réuni, ce mardi 1er février 2022, pour statuer sur la décision d’Amadou SOUMAHORO, ayant désigné le Vice-président Bictogo Adama en qualité de Président par intérim de l’Institution. « Le Bureau a examiné les termes de ladite décision à la lumière des textes régissant l’institution, notamment, la Constitution de la République et le règlement de l’assemblée nationale. Aussi, le bureau de l’Assemblée nationale porte-t-il à la connaissance de l’opinion nationale et internationale, la présente décision d’intérim. Par conséquent, il les informe que le Vice-Président, BICTOGO Adama assure l’intérim du Président Amadou SOUMAHORO. A ce titre, il a en charge le plein fonctionnement de l’Institution conformément aux textes législatifs et réglementaires. Il est à noter que l’intérim prendra fin dès le retour en Côte d’Ivoire du Président Amadou SOUMAHORO », a décidé le Bureau de l’Assemblée nationale.

Une décision qui donne désormais les pleins pouvoirs à Adama Bictogo d’agir en qualité de droit. Député de la commune d'Agboville, Adama Bictogo a toujours lorgné la présidence de l’Assemblée nationale. À la suite d'une session parlementaire qu'il avait présidée, peu après la mise en place du nouveau bureau de l'Assemblée Nationale en 2021, le Directeur exécutif du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, au pouvoir) avait déclaré à Jeune Afrique : « En cas d'empêchement ou d'absence du président, j'en assure l'intérim et le fonctionnement. C'est le cas en ce moment».

Cette sortie lui avait valu un recadrage d'Amadou Soumahoro qui a rappelé que "la dernière séance inaugurale qui a vu ma réélection à la tête de l’institution, avait un seul point à son ordre du jour : l’élection du président de l’Assemblée nationale". Autrement dit, il n'y a pas de bicéphalisme à la tête de l'Assemblée Nationale ni de succession directe d'un quelconque vice-président au président élu. « Aucun texte ne consacre un tel poste de premier vice-président de l’Assemblée nationale. Il a existé sous l’ancienne Constitution. Mais ce poste de premier vice-président de l’Assemblée nationale a été supprimé », avait rappelé le président Soumahoro.