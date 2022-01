RHDP: Un nouveau tabouret pour Adama Bictogo, évincé par Ouattara?

En ballottage au RHDP dont il pourra perdre la direction exécutive au terme de la restructuration entamée par le président Alassane Ouattara, Adama Bictogo peut se consoler avec l'intérim à la présidence de l’Assemblée nationale.

Présidence de l’Assemblée nationale: Adama Bictogo assure l'intérim d'Amadou Soumahoro malade

Président de l'Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire, Amadou Soumahoro n'est pas au mieux de sa forme. Le député de Seguela sous-préfecture a quelques soucis de santé qui l'empêchent de conduire à bien les affaires parlementaires. En son absence, c'est un de ses vice-présidents et probable successeur, Adama Bictogo qui est chargé d'assurer son intérim.

"En l'absence de Monsieur Amadou Soumahoro, Président de l'Assemblée Nationale en déplacement hors du pays à compter du 21 janvier 2022, l'intérim de la présidence est assuré par Monsieur Bictogo Adama, vice-président de l’Assemblée nationale", indique une note signée, avant son départ, par Amadou Soumahoro.

Député de la commune d'Agboville, Adama Bictogo a toujours lorgné la présidence de l’Assemblée nationale. À la suite d'une session parlementaire qu'il avait présidée, peu après la mise en place du nouveau bureau de l'Assemblée Nationale en 2021, le Directeur exécutif du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, au pouvoir) avait déclaré à Jeune Afrique :

« En cas d'empêchement ou d'absence du président, j'en assure l'intérim et le fonctionnement. C'est le cas en ce moment». Cette sortie lui avait valu un recadrage d'Amadou Soumahoro qui a rappelé que "la dernière séance inaugurale qui a vu ma réélection à la tête de l’institution, avait un seul point à son ordre du jour : l’élection du président de l’Assemblée nationale".

En clair, il n'y a pas de bicéphalisme à la tête de l'Assemblée Nationale ni de succession directe d'un quelconque vice-président au président élu. « Aucun texte ne consacre un tel poste de premier vice-président de l’Assemblée nationale. Il a existé sous l’ancienne Constitution. Mais ce poste de premier vice-président de l’Assemblée nationale a été supprimé », s'est voulu formel Tchomba.

Mais avec son état de santé, il va sans dire que l'intérim accordé à Adama Bictogo risque de se prolonger et de déboucher in fine sur une "prise véritable du pouvoir" par le "Diamant noir". Au moment où Alassane Ouattara, Président fondateur du RHDP, a décidé de faire appel à un trio dirigé par le très sectaire Gilbert Koné Kafana, pour suppléer son Directeur exécutif, Adama Bictogo n'est plus ou ne sera plus (c'est selon) le tout puissant animateur du parti présidentiel.

Rebondir à la présidence de l’Assemblée nationale, serait donc un bon lot de consolation pour celui qui aura tout donné pour la réélection du président Ouattara à l'élection présidentielle contestée d'octobre 2020.