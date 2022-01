Rencontres BJKD : La production locale au cœur des échanges

La Fondation BJKD a convié les jeunes entrepreneurs à son espace de réflexion et de propositions de solutions sur l'entrepreneuriat jeunes. Cette deuxième édition des Rencontres BJKD avait pour thème : "La valorisation de la production locale". Elle s'est tenue le jeudi 27 janvier 2022 à Abidjan.

La 2e édition des Rencontre BJKD a eu lieu

La 2e édition des Rencontres BJKD a eu lieu le jeudi 27 janvier 2022. Elle était placée sous le thème "La valorisation de la production locale". L'événement intervient dans le cadre des actions entrepreneuriales de la Fondation BJKD. C'est un espace de réflexion et de propositions de solutions sur l'entrepreneuriat jeunes.

L'honneur était revenu à Désiré Konan, expert-comptable et spécialiste en entrepreneuriat, d'entretenir le public sur le thème choisi. D'entrée de jeu, le conférencier a indiqué que la "valorisation est une quête humaine". Il a poursuivi en affirmant que "chaque être humain cherche quelque chose de valeur ou de valable". Pour ce passionné de l'entrepreneuriat, "la valeur, c'est ce qui présente une qualité".

"On ne peut pas parler de production locale sans parler de la capacité de l'homme à se valoriser à travers son éducation et la mise en œuvre des acquis au niveau de l'école", a tenu à préciser Désiré Konan. L'expert en entrepreneuriat n'a pas manqué de signaler que la production concerne tous les aspects de la vie.

Bien avant Désiré Konan, Guy Abby Nogues, le président du comité de réflexion de la Fondation BJKD, a rappelé que la première édition des Rencontres BJKD eu lieu en septembre 2021.

À cette occasion, deux thèmes ont été abordés, à savoir, "Emploi et entrepreneuriat : défis et opportunités" et "L'innovation dans le développement de l'entrepreneuriat jeunes et la contribution du secteur privé à sa promotion". Dominique Ozoua Mobio, directrice de la communication de la fondation, avait cru bon de soutenir que le but de la rencontre était de contribuer à la consolidation des initiatives de développement de l'entrepreneuriat.

Honorat De Yedagne, ancien directeur général de FratMat, Sylvère Kouakou, président du club BJKD, ont rehaussé la cérémonie de leur présence.