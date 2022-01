Guinée : Tiken Jah et Sidiki Diabaté chez le colonel Mamadi Doumbouya

Tiken Jah Fakoly et Sidiki Diabaté ont foulé le sol de la Guinée. Vendredi 28 janvier 2022, les deux chanteurs de renom ont été reçus en audience par le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition guinéenne.

Tiken Jah Fakoly débarque en Guinée pour un concert

Le chanteur de reggae ivoirien Tiken Jah Fakoly et l'artiste-musicien malien Sidiki Diabaté ont été reçus en audience par le colonel Mamadi Doumbouya. Les deux vedettes sont arrivées en Guinée pour un concert géant pour la paix et l'unité nationale gracieusement offert au public guinéen. Le spectacle a eu lieu à l'esplanade Palais. Plusieurs autres artistes ont pris part au concert. Il s'agit, entre autres, de Grand P, Balla Moussa, Banlieuzart et Djani Alpha. Le colonel Mamadi Doumbouya a échangé avec Tiken Jah et Sidiki Diabaté au Palais Mohamed V.

Il faut rappeler que le reggaeman ivoirien Tiken Jah est connu pour ses textes engagés critiquant ouvertement les politiciens africains. L'artiste Doumbia Moussa, de son vrai nom, vient de sortir une chanson très critique à l'égard du gouvernement d'Alassane Ouattara. Son titre "Gouvernement 20 ans" défraie actuellement la chronique en Côte d'Ivoire. Peu avant la sortie de la chanson, son concert avait été annulé par les autorités de la commune d'Abobo.

Tiken Jah Fakoly s'est prononcé sur la situation au Mali. "Pour moi, une transition ne doit pas dépasser 3 ans. Je demande aux militaires de la Guinée et du Mali de faire 3 ans et partir", avait-il déclaré au cours de l'émission Les grandes gueules. Et l'auteur de "Mangecratie" de poursuivre : "Il faut rester 3 ans, organiser les élections et partir, si vous avez bien fait les choses, le peuple vous réclamera parce que ceux qui vont venir, s’ils ne font pas bien les choses, les gens vont dire de faire appel au colonel Doumbouya."