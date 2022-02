CAN 2021 : Le Cameroun tombe, liesse populaire à Abidjan

La CAN 2021 est douloureuse pour le Cameroun. Le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des nations a été sorti en demi-finale par l'Égypte le jeudi 3 février 2022. L'élimination des Lions Indomptables a provoqué de véritables scènes de liesse en Côte d'Ivoire.

CAN 2021 : Douleur, douleur, douleur à Yaoundé

Le Cameroun disputait la demi-finale contre l'Égypte le jeudi 3 février 2022. À l'issue du temps réglementaire, les deux équipes n'ont pu se départager. Aucun but n'a été inscrit non plus pendant les prolongations (0-0). À l'épreuve des tirs au but, les Pharaons venus du Caire ont été plus adroits en inscrivant trois tirs contre un pour les Camerounais. Mohamed Salah et ses coéquipiers ont brisé le rêve des Lions Indomptables . Pas de finale pour le pays de Samuel Eto'o. Les supporters camerounais, désillusionnés n'avaient que leurs yeux pour pleurer.Au coup de sifflet final de la rencontre Cameroun-Égypte, des scènes de joie ont été observées dans plusieurs quartiers d'Abidjan. Des Ivoiriens ont pris d'assaut les grandes artères pour célébrer l'élimination du Cameroun à la CAN 2021. Les Feux d'artifice, les pétards, les klaxons de voiture ont donné une allure de fête dans la capitale économique ivoirienne.En effet, alors que la Côte d'Ivoire affrontait l'Égypte en quarts de finale, les supporters camerounais avaient apporté leur soutien à la sélection égyptienne, non sans huer les Éléphants et l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Ils sont allés jusqu'à apprendre l'hymne égyptien.C'est donc tout logiquement que les Ivoiriens tenaient à l'élimination des Lions Indomptables face aux Pharaons. Les réseaux sociaux ont été également enflammés avec des publications visant les supporters camerounais. Mani Bella , Coco Emilia ou encore Nathalia Koah ont essuyé les moqueries d'internautes ivoiriens.L'Égypte disputera la finale contre le Sénégal, qui a battu le Burkina Faso. Pour sa part, le Cameroun a encore la possibilité d'arracher la 3e place en remportant le match de classement.