Barbara Kanam bouleversée après le décès de sa soeur ainée

Barbara Kanam traverse actuellement des moments difficiles. La chanteuse d'origine congolaise est frappée par le deuil. Tania Rezende de Assunçao née Mutunde est décédée.

Barbara Kanam : "Mon coeur saigne..."

La douleur est profonde dans la famille Mutunde dont fait partie l'artiste-chanteuse Barbara Kanam. La compositrice congolaise a perdu sa soeur ainée Tania Rezende de Assunçao. "Tania ma sœur s'en est allée entourée d'un cortège de gloire telle une héroïne. La meilleure d'entre nous, une femme exceptionnelle et courageuse, pleine d'amour et d'humour. Elle avait consacré sa vie pour ses enfants, son mari, sa famille, elle a servi Dieu jusqu'au bout et a combattu le bon combat. Mon cœur saigne. Mon amie, mon sosie, ma complice à jamais dans nos cœurs, tu laisses un grand vide !", a écrit Barbara Kanam sur son compte Instagram.

Effondrée par la mauvaise nouvelle, la diva africaine vit un véritable cauchemar tant elle était proche de sa défunte soeur. "Je n'aurais pas imaginé qu'un jour je communiquerais sur un programme d'obsèques, c'est comme un cauchemar, mais vous m'aidez à surmonter chaque étape ainsi que la famille. C'est avec un cœur meurtri que je vous dis merci pour vos encouragements, continuez à me soutenir, car c'est ce qui me fait tenir, l'amour invincible c'est notre devise. Allons accompagner ma sœur, nous pleurons ici-bas, mais je suis persuadée que les anges dansent dans le ciel, car une servante de Dieu va les rejoindre", a-t-elle ajouté.

Barbara Kanam Mutunde dit tenir le coup pour les siens. "Comme tout ce que Dieu fait est bon, je tiens le coup pour les miens. J'espère sortir de cette épreuve plus forte comme tu l'aurais souhaiter ma TANIA. Va en paix PASTEUR", a poursuivi la chanteuse, qui a perdu une grande partie d'elle avec la disparition de sa soeur.

La productrice congolaise subit présentement un choc émotionnel sans précédent avec la mort de celle qu'elle considérait comme son bouclier, sa conseillère et sa jumelle.