Cameroun: Kerozen maintient son concert de Douala, ce qu'il a décidé

Emma Dobré vient d'annoncer que le concert de Kerozen Dj prévu pour le 11 février prochain du côté de Douala aura bel et bien lieu.

Cameroun: Kerozen Dj sera bel et bien à Douala le 11 février

Au lendemain de la finale de la Can 2021 qui s'est disputée au Cameroun, l'artiste Coupé-décalé, Kerozen Dj, a annoncé un concert prévu pour le 11 février 2022 au pays de Samuel Eto'o. ''La CAN 2021 au Cameroun, nous y mîmes les organes; nous fûmes à fond dans le patriotisme; ce qui donna un goût très particulier à la compétition. Le football n’est qu’un jeu qui ne devrait aucunement nous éloigner de notre fraternité! Ici, c’est Yaoundé. Rdv ce 11 février 2022 au Canal aux bois de Douala pour la fête de la jeunesse ! L’élu'', a écrit Kerozen sur sa page Facebook.

Dans la foulée, des Camerounais qui n'ont pas oublié la guéguerre avec des Ivoiriens, née durant la Can, ont décidé de boycotter l'événement. Ce qui a contraint la maison de production de Kerozen, Emma Dobré Prod, à annuler l'événement. "Le spectacle de mon artiste au Cameroun ce 11 février a été goupillé depuis septembre 2021 , le promoteur connaissant notre agenda très chargé s’y est pris tôt.. vu la tournure des événements et surtout pour ne pas mettre à mal les relations entre nos 2 pays (1 cas isolé pourrait semer la zizanie). Nous sommes dans l’obligation de surseoir à ce spectacle", avait annoncé Emma Dobré Prod.

Mais près de 24 heures après, Emma Dobré, à travers un autre communiqué, annonce que le concert est finalement maintenu. ''Il est de notre devoir de veiller strictement à la sécurité et à l'intégrité physique de nos Artistes. C'est tout le sens de notre dernière publication relative au spectacle de notre artiste KEROZEN au Cameroun. A ce jour, la Direction Générale de EMMA DOBRE PROD tient à rassurer l'ensemble des peuples Ivoiriens et Camerounais que la sécurité de notre Artiste KEROZEN est garantie comme d'habitude. Ceci étant, RVD est pris pour ce Vendredi 11 Février 2022 au Canal OLYMPIA de BESSENGUE à partir de 14h pour sa prestation à la 3ème Édition de "TOP Fête de la Jeunesse " RDV le 11 Février avec L'ÉLU. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et le Cameroun'', fait-elle savoir.

Kerozen Dj a également posté un message sur sa page Facebook, peu après celui de sa productrice. ''Suite au communiqué produit par ma maison de production (dans le souci de me protéger), je viens ici vous dire que le temps des querelles doit être derrière nous. Quoique l’utilisation faite de nos symboles étatiques, nous choqua naturellement … Refuser d’aller au Cameroun à ce moment précis de notre histoire est une fuite en avant. Je serai au CANAL AUX BOIS ce 11 à Douala! Par ailleurs, je décide de reverser l’intégralité de mon CACHET à des associations caritatives IVOIRIENNES et CAMEROUNAISES. Mon seul souci, c’est l’entente'', a-t-il indiqué.