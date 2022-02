Titrologie - CAN 2023: La CAF qualifie les stades de Côte d'Ivoire de bijoux

Fin de mission pour la Confédération africaine de football (CAF) en Côte d'Ivoire qui accueille la CAN 2023. La presse ivoirienne, dans l’euphorie des félicitations de Mosengo Omba Veron, Secrétaire général de la CAF qui se dit être "très satisfait" de l'état d'avancement des travaux en cours.

Titrologie - Le Secrétaire général de la CAF, Mosengo Omba Veron, achève trois jours de mission en Côte d'Ivoire

Les grandes Unes des parutions et l'éditorial de ce jeudi 10 février 2022 sont largement consacrés à la mission de la délégation de la CAF en terre ivoirienne en prélude à la Coupe d’Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire en 2023.

Le journal L’Avenir note: “La CAF satisfaite de l’évolution des travaux”, après une visite terrain dans plusieurs villes du pays, notamment à San Pedro et Korhogo et à Abidjan où des infrastructures sportives et hôtelières sont en chantier.

“Les Ivoiriens ont mis la barre haut”, selon le Secrétaire général de la CAF, rapporte Le Patriote.

Notre pays sera à la hauteur des attentes, promet le Premier ministre Patrick Achi qui a reçu le 9 février 2022, à Abidjan, la délégation des émissaires de Patrice Motsepe, patron du football africain, titre pour sa part Fraternité matin. Tout comme le quotidien L’Expression qui consacre sa Une à la CAN 2023: "la Côte d'Ivoire promet une organisation inoubliable".