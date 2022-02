CAN, meilleure plateforme en Afrique pour communiquer avec les fans

Des millions de personnes ont interagi avec les canaux de médias sociaux de la CAN de différentes régions du monde. Le compte #AFCON2021 sur TikTok a enregistré plus d'un milliard de vues vidéo.

CAF: Plus de 16 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux de la CAN 2021

La Coupe d’Afrique des Nations de football figure désormais parmi les principaux contenus qui intéressent dans le monde. Il s’agit notamment des médias sociaux CAFonline.com, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Avec un milliard de vues sur TikTok, 900 millions d'impressions sur toutes les chaînes, 2,8 millions d'heures de visionnage sur les chaînes YouTube le jour de la finale, la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Cameroun 2021 est l'un des produits les plus performants au monde.

"Ce sont des chiffres incroyables, réaffirmant simplement notre conviction que la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies est un outil puissant et une plate-forme qui a été sous-utilisée dans le passé. Nous créons un produit qui sera parmi les meilleurs au monde et il ne s'agit plus seulement de parler - mais les résultats sont là pour le confirmer », a commenté le Secrétaire Général de la CAF, Veron Mosengo-Omba. Les chiffres ci-dessous indiquent clairement que les fans ont adoré les contenus vidéo que nous avons produits et ont regardé nos vidéos plus de 300 millions de fois, avec TikTok en première place avec plus de 179 millions de vues vidéo.

Mosengo-Omba a ajouté : « Nous avons mis à profit un certain nombre de partenariats, notamment celui avec notre nouveau sponsor TikTok, pour développer et stimuler l'engagement de nos fans. Nous tenons à remercier les fans et supporters du football africain sans qui cette performance n'aurait pas été possible. La Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies est la meilleure plateforme en Afrique pour communiquer avec les fans. Nous sommes un véhicule commercial solide et un important générateur de contenu sur notre continent."

La Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies en chiffres :

· La chaîne YouTube a atteint le cap du million d'abonnés, ajoutant plus de 350 000 nouveaux abonnés et 2,8 millions d'heures de visionnage avant la finale du tournoi.

· Des millions de personnes ont interagi avec les canaux de médias sociaux de la CAN de différentes régions du monde ; plus de 28 millions d'interactions ont eu lieu sur différents types de contenu.

· Facebook a enregistré plus de 400 000 commentaires avant la finale du tournoi.

· Plus de 50 millions de fans ont été atteints sur Facebook en 35 jours

· #AFCON2021 sur TikTok a enregistré plus de 1,2 milliard de vues par vidéo

· La page YouTube de la CAF atteint 1 million d'abonnés - 350 000 nouveaux abonnés ayant été enregistrés sur CAFTV en trois semaines

Créée en 1957, la Confédération Africaine de Football est l’instance dirigeante du football africain. Ses membres fondateurs sont l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. Avec son siège social basé en Egypte, la CAF regroupe 54 Associations Membres. Lors du Congrès de la FIFA qui s'est tenu en 1954 à Berne, en Suisse, un vote a eu lieu afin de reconnaître l'Afrique comme une Confédération. A l’issue du processus, le continent a obtenu le droit de nommer son premier représentant au Comité Exécutif de la FIFA dont le membre était Abdel Aziz Abdallah Salem d'Egypte.