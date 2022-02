OD fait une promesse à Amadou Gon: « Nous ne t'oublierons jamais »

La date du 10 février marque le jour anniversaire de la naissance de l’ancien Premier ministre de Côte d’Ivoire, feu Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet 2020.

Ouattara Dramane dit OD : « Nous devons, à l'image d’ Amadou Gon Coulibaly, œuvrer pour le développement de notre pays »

Le 08 juillet 2020, décédait brusquement le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Transporté vers la France, le 2 mai 2020 pour un « contrôle médical », le chef du gouvernement ivoirien était revenu en Côte d’Ivoire, deux mois plus tard, c’est-à-dire début juillet de la même année. C’est dans une liesse populaire que l'arrière petit-fils de Péléforo Gon Coulibaly avait été accueilli par toute la République mobilisée autour du chef de l’Etat Alassane Ouattara.

« Je suis de retour pour prendre ma place aux côtés du président (Alassane Ouattara), pour continuer l’oeuvre de développement et de construction de notre pays la Côte d’Ivoire », déclarera, souriant, Amadou Gon Coulibaly à sa descente d’avion. Malheureusement, le 08 juillet, le candidat désigné du RHDP à la présidentielle du samedi 31 octobre 2020, décède en plein conseil des ministres, des suites d’une crise cardiaque. Dès lors, c’est la tristesse dans tout le pays.

« J’ai la profonde douleur de vous annoncer que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, nous a quitté en ce début d'après-midi après avoir pris part au conseil des ministres », annonce Patrick Achi, alors secrétaire général de la Présidence. «Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils Amadou Gon Coulibaly qui a été pendant 30 ans mon plus proche collaborateur. Je salue la mémoire d'un homme d'Etat, de grande loyauté, de dévouement, et d'amour pour la patrie », s’est attristé le président de la République.

Pour Alassane Ouattara, Amadou Gon Coulibaly ‘’a incarné cette jeune génération de cadres ivoiriens de grande compétence et d'extrême loyauté à la Nation’’. « Avec la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, la Côte d'Ivoire perd un modèle pour la jeunesse, un exemple de compétence, d'ardeur au travail et d'abnégation », a déploré le chef de l'Etat. Ce jeudi 10 février 2022, marquant le 63è anniversaire de la naissance de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ce sont tous les Ivoiriens qui se souviennent d’un « d'un être cher, d'un bâtisseur, d'un homme d'Etat » qui aura marqué son époque.

« Aujourd'hui (jeudi 10 février 2022), on aurait célébré le 63è anniversaire de notre regretté et mentor le Premier ministre Amadou Gon COULIBALY. Ce jour nous rappelle la perte d'un être cher, d'un bâtisseur, d'un homme d'Etat, mais également, nous invite surtout, à l'image du Premier ministre, à être des personnes qui ont à cœur d'œuvrer pour le développement de notre pays », se souvient Ouattara Dramane dit OD. Pour qui Amadou Gon était un « mentor ». « Merci cher mentor pour ce que tu as accompli pour la Côte d'Ivoire. Nous ne t'oublierons jamais », a promis la figure de proue du RHDP dans la commune du Plateau.