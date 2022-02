Ouattara Dramane (OD) aux Ivoiriens: "Offrons à l’Afrique, la plus belle CAN"

Les lampions se sont éteints sur la 33è édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021 qui s’est déroulée au Cameroun et soldée par la victoire des Lions de la Téranga du Sénégal face aux Pharaons d’Egypte.

CAN 2023 en Côte d’Ivoire: Le message de Ouattara Dramane dit OD aux Ivoiriens

«Félicitations à l’équipe du Sénégal, grand vainqueur de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Au-delà d’une simple compétition sportive, la CAN a toujours été une fête pour l’ensemble des nations africaines. Je salue tous ces compétiteurs qui nous ont fait vibrer jusqu’au bout ainsi que le Cameroun, pays organisateur », a déclaré Ouattara Dramane dit OD. Sur sa page Facebook, l’administrateur des Impôts et mécène demande à ses compatriotes ivoiriens de tirer les leçons de l’organisation de la CAN 2021 par le Cameroun afin de la parfaire lors de l’édition 2023 qui se déroulera en Côte d’Ivoire.

« C’est vrai, nulle œuvre humaine n’est parfaite. A nous donc Ivoiriens, hôtes de la prochaine CAN, d’en tirer les enseignements nécessaires afin d’offrir à l’Afrique la plus belle CAN de l’histoire. On a hâte pour 2023 », a déclaré OD. La cérémonie de clôture de la 33è édition de la CAN Cameroun 2021 a eu lieu, dimanche 06 Février 2021 au stade d'OLEMBÉ en présence du Président de la République Camerounaise, Paul BIYA, et de son épouse, de Madame le Secrétaire Général de l’UNESCO, des Présidents de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et de la Confédération Africaine de Football (CAF) ainsi que de nombreuses sommités du monde du football.

Paulin Claude DANHO, Ministre ivoirien de la Promotion des Sports et du Développement de l'Economie Sportive, a pris part à cette belle cérémonie haute en sons, en lumières et en couleurs à la fin de laquelle le flambeau de l'organisation de la prochaine CAN 2023, lui a été officiellement remis à la fin du match qui a opposé l'Égypte au Sénégal et qui a consacré la victoire des Lions de la Téranga, pour la première fois de leur histoire, Champions d’Afrique.