CAN 2023 : Patrick Achi en visite sur le chantier du stade de Korhogo

En prélude à la CAN 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire du 23 juin au 23 juillet, Patrick Achi s'est rendu sur le chantier du nouveau stade de Korhogo le weekend dernier. Le Premer ministre a fait remarquer que les retards des travaux sont en train d'être rattrapés.

Patrick Achi promet : "Cette CAN 2023 sera une fête extraordinaire"

Samedi 5 février 2022, Patrick Achi a effectué le déplacement à Korhogo. Le chef du gouvernement ivoirien a réalisé une visite d'inspection du chantier du nouveau stade de la quatrième ville de la Côte d'Ivoire devant accueillir la CAN 2023. "Les travaux avancent bien. Les retards liés à la pandémie sont peu à peu rattrapés et les délais de livraison seront tenus. Outre le stade, des terrains d’entraînement, une cité CAN pour accueillir les équipes, ainsi qu’un hôtel seront édifiés", a laissé entendre le Premier ministre ivoirien.

À plus d'un an de la Coupe d'Afrique des nations, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République a promis que dans les prochains jours, il suivra "avec la plus grande attention le déroulé des chantiers et la préparation de cette compétition, avec l’ensemble des acteurs ivoiriens et africains du comité d’organisation".

"C’est d’ailleurs dans cette perspective que je reçois le secrétaire général de la Confédération africaine de football cette semaine à Abidjan, pour faire le point sur l’ensemble des dossiers", a ajouté Patrick Achi. Il n'a pas manqué de faire une promesse aux Ivoiriens à propos de la prochaine coupe d'Afrique.

"Cette CAN 2023 sera une fête extraordinaire. Une fête comme savent les organiser notre peuple et notre pays. Une fête où la Côte d’Ivoire accueillera l’Afrique, sous les regards du monde entier. Une fête où nous serons ensemble, avec nos Éléphants, au rendez-vous. Du football. Du développement. Et du rayonnement !", a déclaré le proche collaborateur d'Alassane Ouattara sur sa page Facebook. Pour l'occasion, Patrick Achi avait ses côtés les ministres Siandou Fofana (Tourisme et Loisirs), Moussa Sanogo (Budget et du Portefeuille de l'État), Amadou Coulibaly (Communication, Médias et Francophonie), mais également d'Aka Aouélé Eugène, le président du Conseil économique, social économique et environnemental (CESEC).