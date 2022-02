Concert de Kerozen Dj au Cameroun: Maalhox le vibeur lance un appel

Le rappeur camerounais Maalhox le vibeur s'est prononcé sur le fameux concert de Kerozen prévu le 11 février à Douala au Cameroun.

Maalhox le vibeur invite les Camerounais à venir massivement au concert de Kerozen

Après avoir annoncé le report du concert de son poulain Kerozen, prévu pour le 11 février à Douala, en raison d’un boycott lancé sur la toile, Emma Dobré, à travers un autre communiqué publié, mercredi soir, a annoncé que le concert est finalement maintenu.

''Il est de notre devoir de veiller strictement à la sécurité et à l'intégrité physique de nos Artistes. C'est tout le sens de notre dernière publication relative au spectacle de notre artiste KEROZEN au Cameroun. A ce jour, la Direction Générale de EMMA DOBRE PROD tient à rassurer l'ensemble des peuples Ivoiriens et Camerounais que la sécurité de notre Artiste KEROZEN est garantie comme d'habitude. Ceci étant, RVD est pris pour ce Vendredi 11 Février 2022 au Canal OLYMPIA de BESSENGUE à partir de 14h pour sa prestation à la 3ème Édition de "TOP Fête de la Jeunesse " RDV le 11 Février avec L'ÉLU. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et le Cameroun'', a-t-elle fait savoir.

Kerozen Dj a, lui, également posté un message sur sa page Facebook, peu après celui de sa productrice. ''Suite au communiqué produit par ma maison de production (dans le souci de me protéger), je viens ici vous dire que le temps des querelles doit être derrière nous. Quoique l’utilisation faite de nos symboles étatiques, nous choqua naturellement … Refuser d’aller au Cameroun à ce moment précis de notre histoire est une fuite en avant. Je serai au CANAL AUX BOIS ce 11 à Douala! Par ailleurs, je décide de reverser l’intégralité de mon CACHET à des associations caritatives IVOIRIENNES et CAMEROUNAISES. Mon seul souci, c’est l’entente'', a-t-il indiqué.

Cette information a suscité de nombreuses réactions dont celle du chanteur camerounais Maalhox le vibeur. ''Maintenant, la balle est dans notre camp. C’est l’occasion pour nous, à travers ce concert, de montrer à toute la Côte d’Ivoire et l’Afrique toute entière que les CAMEROUNAIS ne sont pas un peuple de barbare comme certains sur les réseaux sociaux essayent en vain de faire croire. Venez nombreux célébrer avec nous la PAIX en MUSIQUE ce 11 février à Douala canal Olympia. Ce concert sera finalement LE CONCERT DE LA PAIX et LA RÉCONCILIATION'', a-t-il écrit sur sa page Facebook.