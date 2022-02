Germain Kiper décédé dans un accident de circulation, Josey en colère

Le monde du showbiz ivoirien vient d'être frappé par un terrible malheur. Le chantre Germain Kiper est décédé ce vendredi.

Décès du chantre Germain Kiper, le coup de cœur de Josey

Le chantre ivoirien Germain Kiper a perdu la vie dans la soirée de ce vendredi 11 février 2022 dans un accident de la circulation. C'est la triste information de ce début de week-end qui cristallise la toile, suscitant ainsi de nombreuses réactions dont celle de l'animateur Willy Dumbo. L'humoriste a posté une photo du passage du chantre sur RTI2 dans l’émission Madame Monsieur Bonsoir qu'il présentait . '' On préparait ta prochaine télé cette fois pour WAM...??? Malheureusement, on nous apprend ce soir que le Tout Puissant en a décidé autrement. Je n’ai pas de mots grand frère. Depuis la Source chez papa Kodjo à ce jour, je me rappelle emcore de ces puissants et édifiants moments de louange et d’adoration...Que dire ? Si ce n’est : PAIX À TON ÂME '', a-t-il posté sur sa page Facebook.

De son côté la chanteuse ivoirienne Josey tout en exprimant sa douleur face à ce malheur, a poussé un gros coup de gueule

'' Vieux père Germain Kiper , Hier j’ai appris une nouvelle là. Je dis c’est faux je m’en vais dormir, tellement j’ai eu froid. Matin, je me réveille, je constate que c’est vrai. Aaaahhh ! Tu as fait fort ! Qui a osé ? '', s'est interrogée Josey.

Et l'auteur de la chanson "Diplôme" de poursuivre : '' Abidjan et ses chauffards ! Ayons ce réflexe de prier avant de prendre le volant de nos véhicules ooohhh. Taxi, gbaka, warren, personnel, moto, même camion et bus … tout le monde fait ce qu’il veut sur la route. Les gens qui sont là pour ça là, c’est pièces seulement ils regardent. Et ceux qui conduisent mal là ? Il n’existe AUCUNE discipline sur la route ici et ce, sous le regard je dirais négligeant de ceux qui doivent contrôler ça. On a peur de le dire, mais des décennies que ça dure. Quand il s’agit de copier ce qui est bon chez l’occident, nous sommes de grands absents. Père de famille, Chantre, ami des gens … parti dans un accident de voiture hier . Ta bonne humeur va manquer ooohh . Adieu Papa KIPER ''