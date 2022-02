Titrologie : "Mamadou Koulibaly et Anaky rejoignent SImone GBagbo"

La nouvelle est abordée dans la titrologie de ce samedi 12 février 2022. Mamadou Koulibaly, fondateur de LIDER (Liberté et démocratie pour la République) et Anaky Kobena ont rejoint Simone Gbagbo. On apprend également que des terroristes sont signalés dans le nord de la Côte d'Ivoire.

Titrologie : Des terroristes signalés dans le nord ivoirien

Selon une information livrée par nos confrères de Le Matin le samedi 12 février 2022, cinq mois après la création du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) de Laurent Gbagbo, Mamadou Koulibaly et Anaky Kobena ont rejoint Simone Gbagbo.

L’autre information majeure dans la titrologie de ce samedi 12 février 2022, c'est l’entrée de terroristes dans le nord ivoirien dont parle Soir Info dans sa livraison du jour. L’hebdomadaire ivoirien lève le voile sur les armes en possession de ces terroristes et les localités où ils se sont installés.

Pour sa part, Le Patriote se rappelle des "crimes" commis par le régime de Laurent Gbagbo. Le journal proche du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) et d’Alassane Ouattara dresse la "longue liste des sacrifiés du pouvoir Gbagbo.

L’Inter nous apprend que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, "la France change de stratégie en Afrique de l’Ouest". Pendant ce temps, Le Nouveau Réveil revient sur les "promesses non tenues" du président Alassane Ouattara en 11 ans de règne.