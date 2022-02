Serge Aurier porte le maillot du Cameroun, des Ivoiriens en colère

Quelques jours après la fin de la Can 2021 qui a vu la naissance d'un clash entre supporters camerounais et ivoiriens, le capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Serge Aurier, a fait une sortie qui intrigue.

Éléphants de Côte d'Ivoire: Vers le retrait du brassard de capitaine à Serge Aurier?

La Can 2021 a été marquée par la naissance d'une guéguerre entre supporters camerounais et ivoiriens. Une situation survenue après que de nombreux internautes ivoiriens ont fortement critiqué une injustice contre la sélection nationale des Comores, visant à favoriser le pays hôte, le Cameroun, durant les huitièmes de finale.

N'ayant pas apprécié les nombreuses critiques des Ivoiriens, les supporters camerounais ont décidé de leur rendre la monnaie de la pièce. Et ce sont les Éléphants de Côte d'Ivoire qui ont pris les pots cassés.

Durant le match des huitièmes de finale contre l'Égypte, les supporters camerounais ont copieusement sifflé et hué Serge Aurier et ses coéquipiers. Les supporters ivoiriens présents au stade Japoma n'ont pas, non plus, été épargnés. L'on a même aperçu des Camerounais en train de brûler le drapeau ivoirien.

Des scènes qui ont suscité la colère de nombreux supporters ivoiriens, promettant un accueil infernal aux Lions Indomptables du Cameroun lors de la Can 2023 en Côte d'Ivoire. De plus, les ivoiriens ont mené un front contre l'équipe nationale camerounaise.

A cet effet, la chute des Lions Indomptables en demi-finale a été célébrée avec faste en Côte d’Ivoire. Bien que la compétition soit terminée, la guéguerre continue d'exister, surtout sur les réseaux sociaux, malgré les nombreux appels à la réconciliation en Ivoiriens et Camerounais.

C'est peut-être dans l'intention de calmer les esprits, que le capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Serge Aurier a enfilé le maillot camerounais avant de s'afficher sur la toile à travers une vidéo.

Si certaines personnes ont apprécié le geste du latéral droit ivoirien, d'autres par contre, comprennent difficilement l'attitude de Serge Aurier et demandent que lui soit retiré le brassard de capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire.