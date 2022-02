L’entreprise Chim Inter remet des certificats fonciers à ses clients

Yamoussa COULIBALY, Pdg de l’entreprise Challenge Immobilier International (Chim Inter), a procédé, lundi à la remise de certificats fonciers à 12 personnes qui ont souscrit à une offre immobilière lancée par son entreprise.

L’entreprise Chim Inter comble ses clients

12 personnes ayant souscrit à une opération immobilière lancée par l’entreprise Challenge Immobilier International (Chim Inter), ont reçu des mains du Président directeur général de ladite entreprise, Yamoussa COULIBALY, leurs certificats fonciers pour des terrains situés à Yamoussoukro. C’était le lundi 14 février 2022 à Abidjan-Plateau.

‘’Ces documents permettent déjà aux bénéficiaires de commencer à construire leurs maisons sur les terrains en question. Ce sont des certificats qui ont été signés par le préfet de Yamoussoukro. Ce sont des certificats fonciers. C’est la base pour avoir l'Arrêté de concession définitive (Acd)‘’, a précisé Yamoussa COULIBALY.

Puis d’ajouter: ‘’Notre objectif, c’est la satisfaction totale et non négociable de nos clients et de nos partenaires qui nous font confiance. Nous rencontrons certes beaucoup de difficultés, mais notre objectif est de satisfaire nos clients. Grâce à cette volonté, nous arrivons à transcender ces difficultés‘’.

Les bénéficiaires étaient visiblement heureux d’avoir obtenu leurs documents, comme le confirme le témoignage de M. Akessé Akessé. ‘’Je voudrais dire un grand merci à la société Chim-Inter d’autant plus que d’autres entreprises ont commencé à faire des lotissements, il y a eu des acquéreurs, mais ça n’a pas abouti. Je ne peux que dire merci à M. Coulibaly‘’, a-t-il indiqué.

Par ailleurs, Yamoussa COULIBALY a indiqué que Chim Inter travaille sur plusieurs projets à travers la Côte d’Ivoire. ‘’Nous travaillons actuellement à Jacqueville, il y a une opération immobilière en cours (…) nous sommes en train de travailler à Angré 8e tranche, à Bassam, à Ebimpé (...) Nous avons plusieurs sites à Abidjan et sa banlieue. Sur tous nos projets de lotissements, nous prévoyons une promotion immobilière‘’, a-t-il ajouté.

La liste des 12 récipiendaires

1 - Silué Katini

2 - Gogbe Nafro Chantal Epse Diomandé

3- Assoua N'drema Jean-Luc

4- Akesse Akesse

5- Kassi Lucien Sékou

6 Koné Saidou

7- Dagnogo Valy

8- Touré Aboubakar

9- Kouakou N'Guessan Diane

10 - Konaté Martin

11 - Djédjé Désiré

12- Konan Bernard Evariste