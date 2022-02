Adileusa, la mère de la fille abandonnée de Samuel Eto’o, s'explique

L’ancien capitaine des Lions Indomptables du Cameroun, Samuel Eto’o, est au cœur d’une vive polémique qui enflamme les réseaux sociaux depuis jeudi soir. Ce qu’il se passe.

Samuel Eto’o a ignoré le message de Adileusa, dans lequel, elle l’informait qu’elle était sur le point d’accoucher

Le tout nouveau président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a été reconnu comme le père d’une jeune femme âgée de 22 ans, répondant au nom d'Erika Do Rosario Nieves. Selon les informations qui nous sont parvenues, la mère de la jeune femme, Adileusa, a affirmé au Tribunal, avoir rencontré l’ancien capitaine des Lions Indomptables en 1997 en Espagne, plus précisément dans une discothèque de Madrid. Ils ont été présentés par un ami commun qui travaillait dans ladite discothèque. Agé en ce moment de 16 ans, il évoluait avec le club de Leganés.

Une relation amoureuse est donc née. Et c’est en février 1998, Adileusa a découvert qu'elle attendait une enfant. Elle a ensuite donné l’information à Eto’o tout en précisant au joueur qu’elle ne souhaitait vraiment pas de cet enfant, mais qu'elle « agirait de manière responsable à l'égard de leur enfant commun ». Elle a également indiqué avoir tenté de communiquer avec le père pendant la grossesse, mais ce dernier ne répondait plus à ses appels téléphoniques ni à ses e-mails. Elle a également révélé que Samuel Eto’o a également ignoré son message dans lequel elle l’informait qu’elle était sur le point d’accoucher.

Erika Do Rosario Nieves est née en 1999 à Madrid. Et l’ancien footballeur, âgée de 18 ans, qui évoluait au RCD Espanyol, ne l’a pas reconnue comme sa fille. Après avoir témoigné et fourni des preuves biologiques aux juges, la mère et sa fille ont vu Samuel Eto'o être condamné à leur verser 1400€ par mois.