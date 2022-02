Mali : Le colonel Dembélé annonce 208 terroristes neutralisés

La junte au pouvoir au Mali a fait savoir que depuis décembre 2021, les Forces armées maliennes (FAMa) ont neutralisé 208 terroristes. L'information a été portée par le colonel Souleymane Dembélé, le patron de la Direction de l'information et de relations publiques des armées (DIRPA), le jeudi 17 février 2022 au cours d'une conférence de presse.

Mali : Les forces armées montent en puissance

Le colonel Souleymabe Dembélé a échangé avec la presse le jeudi 17 février 2022. Il a fait savoir que les Forces armées maliennes (FAMa) contre les terroristes depuis l'entame de l'opération "Kêlêtigui" le 25 décembre 2020. "En effet, cette opération a pour objet de répondre aux questions de la population, sur le fait que les FAMa sont statiques", a expliqué le chef de la Direction de l'information de relations publiques des armées.

Au cours des échanges, le colonel Souleymane Dembélé a levé un coin du voile sur la situation sécuritaire au Mali, les raisons de la déroute des terroristes et la mission de la nouvelle opération baptisée "Kêlêtigui". Selon les explications, depuis le 25 décembre 2021, ce sont au total 208 terroristes qui ont été neutralisés par les forces maliennes.

Le colonel Dembélé a précisé que 142 terroristes ont été pris sur le théâtre centre et 108 ont été interpellés. Le bilan fait état de 47 armes saisies, 28 véhicules, 94 motos, 718 sacs de céréales récupérés des mains des terroristes. L'armée malienne a également mis la main sur 453 têtes de bovins et ovins ainsi que des munitions confie la Direction de l'information de relations publiques des armées.

Par ailleurs, le colonel Dembélé a rappelé que l'armée malienne a acquis quatre hélicoptères sortis d'usine, des engins blindés et engins légers). Il a aussi mis en exergue le réarmement moral des troupes, l'amélioration des conditions de vie et de travail des éléments et la restructuration des compartiments des FAMa.