Le label "Élu produit de l’année" dénonce une contrefaçon

Dans un communiqué dont copie nous est parvenue, le label Élu produit de l’année" dénonce une utilisation frauduleuse de sa marque.

Le label "Élu produit de l’année", victime de contrefaçon ?

Manuella Ollo, fondatrice du LABEL DES CONSOMMATEURS est très remontée contre la structure Product Of the Year in Africa qu’elle accuse de contrefaçon. Ci-dessous l’intégralité du communiqué :

Le Label "Élu produit de l'année", à l'instar des marques collectives "Élu service de l'année", "Label des Consommateurs Africains, Label qualité recommandée par les consommateurs Ivoiriens, élu produit et service de l'année" sont des marques collectives déposées et placées sous la protection de l'OAPI (Organisation Africaine de la propriété Intellectuelle) sous les références 91 051, 91 049 et 94 813, et ce dans dix-sept pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique Centrale dont la Côte d'Ivoire depuis 2016, par Madame MANUELLA OLLO Fondatrice du LABEL DES CONSOMMATEURS AFRICAINS l’unique propriétaire dans les 17 pays revendiqués par l’OAPI.

Cependant, il nous revient de façon récurrente que depuis le 28 Janvier 2022, le Label "Élu produit de l'année" fait l'objet d'usage par une structure dénommée Product Of the Year in Africa, codirigée par messieurs YOUSSEF OTHMANI, ISMAIL BEN MILED et dame MYRIAM TOGUYENI.

En l'état, ces agissements qui portent atteinte aux droits de la propriété intellectuelle du titulaire de la marque, s'assimilent manifestement à de la contrefaçon.

En tout état de cause, nous informons l’opinion publique, les clients et tous autres organismes, que Madame MANUELLA OLLO fondatrice du Label des Consommateurs Africains, propriétaire desdites marques collectives dont « Élu produit de l’Année » sur le territoire des 17 pays couverts par l’OAPI, ne se reconnaît nullement dans les agissements de la société Product Of The Year in Africa, auteur desdits actes et conséquemment, se réserve le droit d'entreprendre toutes diligences utiles à l'effet de faire valoir ses intérêts et mettre fin à cet état de violation de ses droits.