Côte d’Ivoire - Logements sociaux: La BADEA en phase avec Patrick Achi

Côte d’Ivoire - Le programme des logements sociaux va se poursuivre après la remise, en novembre 2021, de clés à 2 183 souscripteurs. La Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA) et le Premier Ministre ivoirien Patrick Achi se sont entretenus sur la question, vendredi à la Primature.

Côte d’Ivoire : Le Premier ministre Patrick Achi échange avec le DG de la BADEA

Le Directeur Général de la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique, Sidi Ould Tah, a assuré le 18 février 2022 à Abidjan, de l’engagement de son institution à soutenir la Côte d’Ivoire dans la mise en œuvre de sa politique des logements sociaux. C’était au terme d’une audience que lui a accordée le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi.

« Au cours de notre entretien, nous avons évoqué le dossier des logements sociaux. La BADEA s’engage à soutenir la Côte d’Ivoire dans la mise en œuvre du programme présidentiel de logements sociaux qui tient à cœur au Président de la République, Alassane Ouattara. A cet effet, des ressources conséquentes seront mobilisées par la Banque et ses autres partenaires financiers », a déclaré Sidi Ould Tah.

Le Directeur Général a ajouté que l’entretien a également porté sur la coopération économique entre la BADEA et la Côte d’Ivoire. Il a félicité les autorités ivoiriennes pour la relance vigoureuse et les performances économiques du pays.

Créée en 1975 et disposant d’un capital de 4,2 milliards de dollars américains, la BADEA a pour objectif majeur de financer les économies des pays arabes et africains, à travers le Fonds Arabe pour le Développement Économique et Social (FADES), la Compagnie Arabe pour la Garantie des Investissements et des Crédits à l’Exportation, le Fonds Monétaire Arabe et l’Autorité Arabe de l’Investissement et du Développement Agricoles.

Rappelons que le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a procédé le 5 novembre 2021 à Attecoubé (Abidjan) à la remise de clés à 2 183 souscripteurs des projets de logements "Lagoona City" de Locodjoro et "Cité les Orchidées" de Koumassi, réalisés par le Groupe immobilier marocain Addoha.