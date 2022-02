Côte d'Ivoire: Patricia Yao fait le point de l'offensive diplomatique de la Première Dame

Directrice de Cabinet de la Première Dame, Patricia Yao a fait le point de la mission à Bruxelles de Madame Dominique OUATTARA. La Secrétaire Exécutive du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants (CNS) se dit satisfaite que le plaidoyer de la délégation ivoirienne, ait été entendu par les partenaires européens.

Patricia Yao, Secrétaire Exécutive du CNS: "Nous avons demandé aux commissaires d’éviter une législation qui va crée plus de problèmes"

L'offensive diplomatique entamée par la Première Dame, Madame Dominique OUATTARA, dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants, a connu un franc succès à Bruxelles où la délégation ivoirienne a eu plusieurs rencontres avec la société civile belge à travers 4 ONG, avec la commission européenne et avec le Dr Pierrette Herzberger-Fofana, députée et vice-Présidente de la Commission Développement au Parlement Européen.

Sous la pression des consommateurs européens en effet, l'Union Européenne veut légiférer et interdire l’accès au marché européen à toute matière première dont la production ne respecterait pas les normes environnementales et sociales.

Il s'est donc agi, avec les commissaires Européen Didier Reynders, commissaire à la justice et Thierry Breton, Commissaire en charge du Marché Intérieur, de faire un plaidoyer afin que les nouvelles lois que l’Union Européenne est en train d’adopter, ne pénalisent pas notre pays la Côte d’Ivoire, à cause du travail des enfants mais surtout de la déforestation.

Selon Mme Patricia Yao, le message a été compris et les Commissaires Européens ont promis de venir en Côte d’Ivoire pour s’imprégner des réalités du terrain avant toute prise de décision.

"Nous avons demandé aux commissaires d’éviter une législation qui va créer plus de problèmes qu’elle ne résoudrait, en augmentant la pauvreté de nos populations", a fait savoir la Secretaire Exécutive du CNS.

Il faut rappeler qu'au cours des différents échanges, Madame Dominique Ouattara, Présidente du Comité National de Surveillance des actions de lutte contre la Traite, l’Exploitation et le Travail des Enfants (CNS), a partagé les efforts et les acquis de la Côte d’Ivoire en matière de lutte contre le travail des enfants et de protection des Droits des Enfants.