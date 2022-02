Cherté de la vie: Carmen Sama s'offre un bijou coûteux, ce qui lui arrive

Carmen Sama, la veuve de DJ Arafat, qui a beaucoup pleuré le décès de BB Carla, s'est encore une fois fait lyncher sur la toile. A cause de l'exhibition d’un bijou très coûteux, dit-on. Une folie de star qui a dérangé plusieurs de ses abonnés sur les réseaux sociaux.

Carmen Sama : la veuve de DJ Arafat s'offre un bijou de fortune et se fait lyncher sur la toile

Carmen sama ne compte plus les billets de banque ni les zéros sur son chéquier pour se faire plaisir, n’en déplaise à ses détracteurs. Et c'est ce qu’elle vient de prouver une nouvelle fois, quand elle exhibe sa nouvelle acquisition à travers un post.

C’est sur son compte Instagram que la belle Carmen Sama a exhibé sa nouvelle acquisition de mode: un bijou et un sac de marque Dior qui coûteraient une bonne fortune.

Ce sont ces joyaux que la veuve de Dj Arafat a dévoilé, pensant qu’il ferait plaisir au million et demi de followers sur Instagram, deux fois plus encore sur ses autres comptes réseaux sociaux. Que non!

Si quelques fans ont salué le bijou de la maman de Rafna, plusieurs abonnés ont, en revanche, critiqué la nécessité pour la veuve du roi du Coupé-décalé, de s’offrir un tel objet de valeur. Carmen Sama n’a pas suivi ces répugnantes critiques à son endroit et a royalement ignoré les commentaires de ses détracteurs.

"C'est très dur"

Rappelons que la veuve de feu DJ Arafat a exprimé ce mercredi 23 février toute sa tristesse après la mort de la soeur cadette de son ancien mari également décédé dans un accident de moto en août 2019 à Abidjan.

La mort de BB Carla intervient au moment où la maman de la petite Rafna décide de prendre ses distances avec sa belle famille Houon. En effet, il y a quelques mois, excédée par des attaques, Carmen Sama annonçait avoir coupé définitivement les ponts avec Tina Glamour.

Pour cela, certains internautes ont encouragé la jeune femme à puiser la force en elle pour renouer le contact avec la famille de DJ Arafat en cette occasion de deuil qui frappe encore sa belle famille.