Lutte contre la covid : Abidjan accueille un symposium

Lutte contre la covid : La SISP organise son premier symposium

Du mercredi 23 au jeudi 24 février 2022, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, abrite le premier symposium de la Société ivoirienne de santé publique (SISP). L'événement a lieu au pôle scientifique de l'Université Félix Houphouët-Boigny à Bingerville. Il est placé sous le thème "Lutte contre la covid -19 en Afrique : défis et perspectives".

Ce symposium est un cadre d'échanges scientifiques sur les différents aspects de la lutte contre la covid -19 en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire. Des spécialistes de la santé livreront des communications sur les avancées observées dans la lutte contre la maladie à coronavirus, mais également sur ce qui reste à faire.

Les interventions de ces spécialistes porteront sur la surveillance épidémiologique et information sanitaire ; la prévention (vaccination, mesures barrières, etc.) ; la prise en charge clinique, biologique et psychosociale ; l'impact sanitaire, sociologique et économique tout comme la communication et mobilisation sociale.