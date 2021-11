Dr Diamana, Biomédecin ivoirien: "La COVID-19 n'est pas incurable"

Le Biomédecin Chercheur ivoirien, Dr Jean Yves Diamana, a déclaré, samedi 20 novembre 2021 à Abidjan, que la maladie à coronavirus ou COVID 19 n’est pas un mal incurable.

Dr Jean Yves Diamana: « On peut guérir de COVID-19. L'Afrique a des capacités. Il faut juste de la volonté politique »

A l’occasion de l’ouverture de l’agence du laboratoire Nature Santé du groupe Diamana, à Koumassi - Sopim, à Abidjan, Dr Jean Yves Diamana a confié avoir mis sur place une molécule dénommée Bj12 destinée à guérir de la COVID-19 et à prévenir la maladie. «La COVID 19 n'est pas un mal incurable. C'est un assemblage de toutes les maladies chroniques. J'ai eu 10 cas de personnes atteintes de Covid et à ces 10 cas, nous avons administré le sirop Bj 12. Et ces personnes là, après quelques jours, ont été déclarées guéries de la COVID-19 », a fait savoir le Biomédecin Chercheur qui dit avoir adressé plusieurs courriers au ministère ivoirien de la Santé pour lui faire part de son invention.

« La biomédecine dont je suis l’instigateur sous mon propre angle, guérit la Covid 19 et prévient de la covid19. Et a ce titre nous avons écrit au gouvernement ivoirien les 18 et 25 mars 2020 malheureusement sans suite…nous avons même déposez le sirop Bj12 espérant un essai clinique avec les officiels du pays. Dommage sans suite», dénonce-t-il. Puis le Biomédecin Chercheur d’ajouter: « Nous avons affirmer notre capacité à éradiquer le coronavirus si l'Etat de Côte d'Ivoire le souhaitait. C'est possible de guérir de la COVID-19. La COVID-19 se guérit, et ce, depuis le 15 mars 2020 où nous avons donné la preuve qu'en buvant le sirop naturel Bj 12, on peut guérir de COVID-19. L'Afrique a des capacités. Il faut juste de la volonté politique. La COVID-19 n'est pas incurable. Elle se guérit. Mieux, on peut la prévenir », a-t-il insisté.

Dr Jean Yves Diamana a profité de cette conférence pour présenter à la presse son diplôme de Docteur Honoris Causa pour ses recherches en sciences médicinales, décerné par la prestigieuse Cypress International Institute University du Texas. Un prix qu'il dit adresser à la presse nationale qui l’a toujours soutenu dans ses recherches.