Lutte contre le terrorisme : L’État renforce le dispositif

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l’État de Côte d'Ivoire a pris la décision de renforcer le dispositif actuel. L’information a été rendue publique par Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement, à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 23 février 2022.

Lutte contre le terrorisme : Le gouvernement annonce de sévères sanctions

Mercredi 23 février 2022, Amadou Coulibaly, qui s’exprimait après le Conseil des ministres, a laissé entendre que "le Conseil a adopté un projet de loi modificatif de la loi n° 2015-493 du 07 juillet 2015 portant répression du terrorisme".

En effet, il s’agit pour les autorités ivoiriennes de "renforcer le dispositif actuel de lutte contre le terrorisme en vue de lutter efficacement contre toutes les formes d'actes terroristes".

Le porte-parole du gouvernement a déclaré que dorénavant, tous les actes antisociaux visant à "provoquer des situations de terreur ou d'intimidation de la population" sont considérés comme des actes de terrorisme. Il s’agit notamment des actes de perturbation délibérée de la fourniture de services d’urgence essentiels tels que la police, la protection civile et les services médicaux.

Par ailleurs, a poursuivi Amadou Coulibaly, ce projet de loi prévoit des sanctions plus sévères allant jusqu'à l'emprisonnement à vie pour tenir compte de l'extrême gravité des actes terroristes et de leurs conséquences désastreuses sur la santé physique et mentale des populations.