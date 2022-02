Décès de sa fille Bb Carla: Kéké Kassiry réagit après Tina Glamour

Deux jours après le décès de sa fille Bb Carla, le chanteur ivoirien Kéké Kassiry a brisé le silence. L'ex-époux de Tina Glamour a affiché la grande tristesse qui l'anime présentement.

Kéké Kassiry: ''Je n'ai pas de mots. Nous sommes abattus''

En juin 2021, une folle rumeur avait d'abord annoncé le décès de Carla Kéké ou encore BB Carla, sœur cadette de feu Dj Arafat. L'information qui n'était pas avérée, avait pourtant été corroborée par certains influenceurs tels que Apoutchou national et le pasteur Makosso Camille avant de s'en excuser.

Le père de Bb Carla, qui n’est autre que le chanteur ivoirien Kéké Kassiry, interrogé, avait apporté un démenti formel. ’’ Ma fille est actuellement aux urgences au Chu de Cocody. Les médecins ne m'ont officiellement rien annoncé. Si ma fille était décédée, ils m'auraient informé officiellement. Donc je préfère ne pas me prononcer pour l'instant'', confiera-t-il au micro de Media Prime.

Plus d’an après, le pire est arrivé. Bb Carla est réellement décédée le mardi 22 février 2022. Un évènement face auquel le père de la défunte ne peut qu’afficher sa tristesse. "Je n'ai pas de mots. Nous sommes abattus. Tout comme Tina, je suis très abattu par le décès de Carla. C'était la cadette de mes enfants. Je n'ai même pas les mots. Carla a combattu jusqu'à la fin. Nous nous sommes tous battus pour elle. Mais c'est Dieu qui fait les choses. Je remercie tous ceux et celles qui ne cessent de compatir avec nous. Merci à la grande famille artistique pour ces messages et publications de soutien. Nous sommes actuellement sous le choc. Rien n'a été encore arrêté pour les obsèques", a-t-il dit au micro de media prime.

Notons que Kéké Kassiry et Tina Glamour n’étaient pas du tout en odeur de sainteté. Invité en mars 2021 à l'émission Peopl'Emik de La 3, Kéké Kassiry avait été confronté aux propos de son ex-femme, dame Logbo Valentine alias Tina Glamour, au sujet de leur séparation. ‘’Je l’ai quitté parce que j’ai perdu mon père en 2008, il ne m’a pas assistée moralement, physiquement. Il ne m’a assistée nulle part", avait indiqué la mère de Dj Arafat. Pour sa défense, Kéké Kassiry a affirmé avoir "donné 2, 8 millions de Fcfa pour les funérailles de papa, et moi aussi j’avais perdu quelqu’un à la période… Après, elle est partie sans me dire parce qu’elle avait déjà les sous dans la main. Tu reçois l’argent, tu disparais, je ne te vois plus", a-t-il témoigné. De son côté, La Spendja avait traité son ex-mari de mythomane.