Obsèques de sa fille Bb Carla: Marc Zopo "humilié" par Tina Glamour

Deux jours après le décès de sa fille, Tina Glamour a ouvertement demandé à Marc Zopo de ne pas se mêler des funérailles. Le concerné dit être déçu de l’attitude de la mère de Dj Arafat.

Tina Glamour à Marc Zopo: "S’il te plait, ne passe plus (...) de ma fille. Tu n’es pas mon porte-parole. Écarte-toi"

Malgré le décès de sa fille Bb Carla survenu le mardi 22 février dernier, Dame Logbo Valentine alias Tina Glamour reste toujours active sur les réseaux sociaux. Après sa fracassante sortie dans laquelle elle a répondu à ses détracteurs qui lui reprochaient d’etre allée à Londres pour une prestation musicale pendant que sa fille était malade, La Spendja s'en est prise à Marc Zopo, son le frère cadet à sa mère Dandy Lou, qui avait joué le role de porte-parole de la famille lors des obsèques de Dj Arafat.

‘’S’il te plait, ne passe plus à la télé pour parler de ma fille. Tu n’es pas mon porte-parole, ni de moi ni de mon enfant. Écarte-toi. Je suis vivante. Elle n’est pas une source de buzz ok. Tu n'étais nulle part, laisse-moi en paix, j’ai un staff et je vais désigner mon porte-parole‘’, a indiqué Tina Glamour dans un message posté sur sa page Facebook. De son côté, Marc Zopo a répondu à travers un message sur sa page Facebook. '' Je ne suis pas à Abidjan(...) Aussi je n'ai pas mis les pieds dans une chaîne de télévision. J'ai été approché par NCI et par un appel téléphonique. J'ai dit yako à ma soeur, c'est tout'', a-t-il écrit.

De plus, Marc Zopo dit être déçu de l’attitude de Tina Glamour. ''C’est vraiment déplorable l’attitude de Tina à mon égard. C’est depuis ma retraite spirituelle que j’ai appris la triste nouvelle du décès de Carla. Je suis rentré aussitôt et elle tient de tels propos sur la Toile à mon endroit à une période aussi sensible que vit la famille. J’ai toujours porté mon amour envers Tina, mais elle ne m’aime pas vraiment. Sa réaction vis-à-vis de moi est méchante et hypocrite. J’ai eu mal. J’ai été choqué par la réaction de Tina; elle m’a humilié (…) Je porte en prière ma petite fille Carla. Que son âme repose en paix. Mais pour les funérailles, avec ce qui se passe, je préfère regarder et observer tout de loin'', a-t-il confié à viberadio.ci