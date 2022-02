Décès de Bb Carla: Son frère aîné pique une crise de nerfs et menace

Kéké Gilles Aimé, frère aîné de Bb Carla, a menacé certaines personnes qui, selon lui, s'en sont prises à son père Kéké Kassiry après la mort de sa petite sœur.

Kéké Gilles, frère de Bb Carla: ''Celui qui va se permettre d'insulter mon papa, je vais très mal l'insulter''

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le dénommé Kéké Gilles Aimé, frère aîné Bb Carla, a affiché sa peine après la mort de sa petite sœur survenue le mardi 22 février dernier. Il a également mis en garde certaines personnes qui s'en sont prises à son père Kéké Kassiry.

'' Je me nomme à l'état civil, Kéké Gilles Aimé, fils de Kéké Kassiri. Aujourd'hui je fais cette vidéo parce que j'ai mal; ça fait maintenant deux jours que je ne dors même pas, parce que j'ai perdu ma petite sœur, mon sang. Et mon coeur saigne. Je tiens d'abord à dire merci à tous ceux qui de près ou de loin, priaient pour ma petite sœur, pour qu'elle puisse guérir. Je leur dis du fond du coeur merci, et que Dieu les bénisse. Et en même temps, j'ai mal parce qu'il y a certaines personnes qui disent des choses qu'elles ne savent pas. Je vois des choses sur la toile, des gens qui racontent des choses qu'ils ne savent même pas'', a-t-il déploré.

Puis d’ajouter: '' Je n'ai jamais eu à faire de vidéo. Si aujourd'hui je le fais, c'est que trop c'est trop. J'en ai marre. Mon papa faisait tout ce qu'il pouvait pour que Carla puisse guérir. Il y a eu des moments même au Chu de Cocody, les règles (menstrues) de Carla, c'est le vieux qui partait laver, essuyer même pour la faire recoucher. Dieu seul sait. Donc quand vous ne savez pas quelque chose, essayez de demander parce qu'à partir d'aujourd'hui, celui qui va se permettre d'insulter mon papa, je vais très mal l'insulter''.

Kéké Gilles Aimé a également déploré le fait que l'aîné de feu Dj Arafat, Tv3 Dj, ait été invité sur la chaîne de télévision La 3, en tant que le frère de Bb Carla.

''J'ai vu sur La 3, Tv3 Dj. Ce n'est pas mal qu'on invite Tv3 Dj, ce n'est pas mal. Excusez-moi, mais Carla ne s'appelle pas Houon. Carla s'appelle Kéké. Tv3 s'appelle Houon, Tv3 et Arafat sont des frères parce qu'ils ont le même père mais Tv3 et Carla n'ont pas le même père'', a-t-il précisé.