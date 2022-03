Titrologie: Inquiet, Laurent Gbagbo prévient les Africains

Titrologie - Au cœur de l'actualité du monde, le professeur d’Histoire Laurent Gbagbo et ancien chef de l’Etat ivoirien se dit préoccupé par l’invasion de l'Ukraine par la Russie et l'escalade nucléaire qui pourrait en résulter. Il fustige Alassane Ouattara et des Africains qui veulent se mêler au conflit.

Laurent Gbagbo et la question des réfugiés noirs en Ukraine

La presse ivoirienne a largement couvert l’évacuation des réfugiés africains et ivoiriens victimes de ségrégation raciale en Ukraine, plus précisément à la frontière ukraino-polonaise.

L’Inter note dans sa titrologie que la Côte d'Ivoire a fait évacuer ses ressortissants hier sous la supervision, en personne, de l’ambassadeur ivoirien en Allemagne, le Général Philippe Mangou. Le Jour plus se veut plus précis et titre à sa Une "Alassane Ouattara fait évacuer des Ivoiriens et plusieurs autres Africains".

Selon le même journal, le staff de Philippe Mangou et Aziz Diabaté restera sur place à la frontière “jusqu’à ce que le dernier Ivoirien quitte l’Ukraine”.

Le conflit a fait réagir l’ancien pensionnaire de la CPI, Laurent Gbagbo. L’ex Président ivoirien qui recevait mercredi le comité de contrôle du Parti Africain des Peuples Côte d'Ivoire (PPA-CI), a eu à faire une importante recommandation aux Africains.

“Ce que Gbagbo demande aux Africains ”, a titré Le Quotidien d’Abidjan. L’initiateur de la fête de la Liberté muée désormais en "Fête de la Résistance”, à en croire L’Expression, note que “la situation est grave, que les Africains prennent des dispositions” car “nous avons affaire à des puissances nucléaires”, a souligné le professeur d’Histoire comme rapporté dans le journal Le Temps.

Mais en attendant, Laurent Gbagbo à qui la CPI a favorablement répondu à une de ses requêtes formulées par son avocat Me Altit met en mission militants et cadres du PPA-CI. “Travaillez à rendre le parti fort!”, affiche dans sa titrologie Le Panafricain.