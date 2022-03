Election à la FIF: Voici les conditions d’éligibilité et les pièces à fournir

Le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football(Fif) a dévoilé les conditions d’éligibilité et les pièces à fournir pour l’élection à la présidence de la Fif.

Election à la Fif : Les choses se précisent

Quelques jours après l’Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football qui s’est tenue les vendredi 25 et samedi 26 février dernier au Plateau, le comité de normalisation de la Fif a confirmé que l’élection du prochain président de l’instance dirigeante du football ivoirien aura bel et bien lieu le mercredi 23 mars 2022 à Yamoussoukro. Ce même jour, se tiendront également les élections des autres membres du Comité Exécutif, du Président de la Commission de Gouvernance, d’Audit et Conformité, du vice-président et des membres de ladite commission.

A cet effet, le Comité de Normalisation dirigé par Dao Mariam Gabala, agissant en qualité de Commission Electorale, a dévoilé, via un communiqué dont copie nous est parvenue, les conditions d’éligibilité et les pièces à fournir. Aussi, est-il prévu une rencontre d’information avec les personnes désireuses de faire acte de candidature, le vendredi 4 mars 2022 à 16H à la salle de conférence de la CGECI au Plateau. L’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, l’ex vice-président de la Fif, Sory Diabaté, et Idriss Diallo, sont les candidats déclarés à la succession de feu Sidy Diallo.