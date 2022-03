Loin de Soro, Méité Sindou réaffirme son attachement à Ouattara

Méité Sindou a longtemps fait partie du cercle restreint de Guillaume Soro avant de claquer la porte de GPS (Générations et peuples solidaires). Désormais, l’ancien secrétaire à la bonne gouvernance et au renforcement des capacités a le regard tourné vers Alassane Ouattara. Il vient encore de réaffirmer son engagement auprès du président ivoirien.

Ce que Méité Sindou a confié à Alassane Ouattara

Par le présent courrier, je vous adresse ma démission du Mouvement générations et peuples solidaires (GPS). Cette démission vaudra ainsi simultanément pour mes qualités d’adhérent, de membre du Conseil d’orientation et de coordination", avait déclaré Méité Sindou en juin 2020. Ces propos venaient de mettre ainsi fin à de nombreuses années aux côtés de Guillaume Kigbafori Soro.

Après sa rupture avec les soroistes, Méité Sindou n’a pas perdu de temps pour rejoindre le camp d’Alassane Ouattara. L’ancien conseiller de Guillaume Soro a même fait campagne pour le candidat du RHDP lors de l’élection présidentielle de 2020.

On peut dire que tout va pour le mieux entre Méité Sindou et le président ivoirien. En effet, pour la 3e fois en un an, le chef de l’État a reçu en audience l’ex-secrétaire à la bonne gouvernance et au renforcement des capacités. Mercredi 2 mars 2022, les deux hommes ont échangé au palais présidentiel.

"Cette audience est la troisième en un an. Son Excellence Monsieur le Président de la République nous avait déjà reçu le 17 juin 2020 pour approuver notre retour en famille. Puis il nous a honoré d’une nouvelle audience le 17 septembre suivant", a rappelé le patron de presse.

Pour Méité Sindou, "toutes ces rencontres précieuses - du fils vers le père- nous ont donné l’opportunité de nous instruire de la grande vision du président de la République pour la Côte d’Ivoire".

"Pour ce qui nous concerne, nous avons réaffirmé à son Excellence Monsieur le Président de la République, notre pleine disposition à son entier service. Cela, pour accompagner de notre modeste contribution la grande Œuvre de construction nationale que le Chef de l’Etat a entamée depuis 2010.

Nous exprimons notre pleine gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la République pour sa bienveillance et sa sollicitude constantes à notre égard", a fait Méité Sindou.