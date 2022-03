Guinée : Le sélectionneur Kaba Diawara et tout son staff limogés

Fin de parcours pour l'entraîneur de la sélection de la Guinée, Kaba Diawara et l'ensemble de son staff technique. La Feguifoot a annoncé, vendredi, avoir pris la décision de les limoger.

Guinée: Le comité de normalisation de la FGF se sépare de Kaba Diawara et tout son staff

A la tête de la Fédération guinéenne (FGF) depuis le mois de décembre 2021, le comité de normalisation opte pour la thérapie de choc, un peu plus d’un mois après l’élimination de la Guinée en huitième de finale de la CAN 2021!

Vendredi, l’instance a annoncé que les staffs techniques de toutes les catégories de sélections ont été dissous (à l’exception de la sélection féminine U17, engagée dans les éliminatoires de la Coupe du monde). La sélection A est évidemment aussi, et surtout, concernée.

Cela signifie que Kaba Diawara, nommé en décembre après une période d’intérim et dont le contrat expirait au 31 janvier, n’est plus sélectionneur du Syli National. L’ancien international sort d’une CAN 2021 décevante avec une élimination en 8es de finale contre la Gambie (0-1). «Un appel à candidature sera lancé dans les prochains jours pour le recrutement du sélectionneur de l’équipe nationale masculine A», a ajouté l’instance.

La Guinée a été éliminée (0-1) de la 33e CAN par les Scorpions de la Gambie.

Mais avant le tournoi, le 29 novembre dernier, le bureau du conseil de la FIFA a installé un comité de normalisation à la tête de la Feguifoot, ‘’ à la suite de plusieurs irrégularités survenues’’ lors de l’élection d’un nouveau bureau de l’instance guinéenne.

La Guinée devrait affronter la Zambie et l’Afrique du Sud en match amical en France à la fin du mois. Avec un nouveau sélectionneur déjà en poste à ce moment-là ?