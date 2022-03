Kerozen Dj alerte: "Il faut sauver le soldat Sylvain Gbohouo "

Après sa sortie sur les réseaux sociaux, le gardien de but des Éléphants de Côte d’Ivoire, Sylvain Gbohouo, a reçu le soutien du chanteur Coupé décalé, Kerozen Dj.

Kerozen Dj apporte son soutien à Sylvain Gbohouo

L'international ivoirien Sylvain Gbohouo a fait une sortie sur la toile, vendredi, qui a suscité un véritable remue-ménage sur les réseaux sociaux. Absent à la Can 2021 pour avoir été testé positif à un test anti dopage, le portier ivoirien dit avoir été abandonné après la compétition.

Il s'est plaint de n'avoir pas reçu de prime alors qu'il a effectué la phase de préparation avec les Éléphants à Jeddah en Arabie saoudite, et il était également au Cameroun pendant la compétition.

Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, le champion d’Afrique 2015, tout en exprimant son mécontentement contre la Fédération ivoirienne de football, a pointé du doigt le médecin de la sélection ivoirienne comme étant la source de tous ses problèmes.

"Je suis un cabri mort. Je n'ai pas peur de couteau...Pour un simple comprimé que le médecin de ma sélection m'a prescrit, je suis seul et abandonné aujourd'hui... Cela fait 3 mois que je n'ai pas de salaire de mon club ... Je suis tout seul et j'essaie de rentrer par ci et par là pour trouver une solution à ce problème dans lequel m'a mis le médecin de la sélection", a lancé Gbohouo Sylvain.

Cette sortie de Gbohouo Sylvain a suscité de nombreuses réactions sur la toile, dont celle de Kerozen Dj qui, à travers un message posté sur sa page Facebook, a exhorté les autorités ivoiriennes ainsi que la Fédération ivoirienne de football, à trouver une solution.

"Ce jour, j'ai une forte pensée pour notre gardien de but Sylvain Gbohouo, champion d'Afrique 2015 avec les Eléphants. Il traverse des moments difficiles. À tous ses coéquipiers, je suis sûr que vous faites bloc autour de lui mais maintenez la pression. Il faut sauver le "Soldat Sylvain Gbohouo". Faisons ce qui est humainement possible, Dieu fera le reste ! Le foot est notre passion. FIF CONOR, Coach Beaumelle, Ministère des Sports, sciencez chers parents !!!", a-t-il indiqué.