Éléphants: "Seul et abandonné", Gbohouo Sylvain dévoile des secrets

Absent à la Can 2021 pour avoir été testé positif à un test anti dopage, le gardien de but des Eléphants de Côte d’Ivoire, Gbohouo Sylvain, affirme avoir été abandonné par tous.

Gbohouo Sylvain: ‘’ Je suis seul et abandonné aujourd'hui... Cela fait 3 mois que je n'ai pas de salaire’’

Le gardien de but des Éléphants de Côte d’Ivoire, Gbohouo Sylvain, était l’un des grands absents de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can 2021) qui s’est disputée au Cameroun récemment.

En effet, le portier du club éthiopien Wolkite Ketema avait été testé positif lors d'un test anti-dopage, quelques semaines avant le début de la compétition.

Le sélectionneur des Éléphants, Patrice Beaumelle, dans une interview sur le site web de la FIF, avait expliqué comment les choses s'étaient passées.

‘’Sylvain est présent avec nous à Jeddah depuis le début du stage, il est très touché par cette décision parce que nous lui avons demandé l’année dernière (2021), au stage de mars, d’aller faire les examens oculaires. Comme souvent les gardiens le font, il est allé faire l’examen à Abidjan. Le médecin qui a fait l’examen, lui a prescrit des médicaments. Il a pris ces médicaments au mois de mars. Depuis le mois de mars, il a arrêté ces médicaments. Lors du match contre le Cameroun, il a fait un test antidopage…le résultat est sorti le lundi 27 décembre qu’il y avait des traces (…)’’, dixit Patrice Beaumelle.

Environ un mois après la fin de la CAN 2021, Gbohouo Sylain dit avoir été abandonné par tous. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, le champion d’Afrique 2015, tout en exprimant son mécontentement contre la Fédération ivoirienne de football, a pointé du doigt le médecin de la sélection ivoirienne comme étant la source de tous ses problèmes.

"Je suis un cabri mort. Je n'ai pas peur de couteau...Pour un simple comprimé que le médecin de ma sélection m'a prescrit, je suis seul et abandonné aujourd'hui... Cela fait 3 mois que je n'ai pas de salaire de mon club ... Je suis tout seul et j'essaie de rentrer par ci et par là pour trouver une solution à ce problème dans lequel m'a mis le médecin de la sélection", a lancé Gbohouo Sylvain.