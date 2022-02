Éléphants: Patrice Beaumelle ne veut pas partir, il veut la CAN 2023

Sévèrement critiqué après l'échec des Éléphants de Côte d'ivoire à la Can 2021, le sélectionneur Patrice Beaumelle est toujours à son poste. Il parle même de Can 2023.

Patrice Beaumelle: ''Nous serons à la hauteur de vos attentes à la CAN 2023''

Le sélectionneur des Éléphants de Côte d'Ivoire, Patrice Beaumelle, n'a pas réussi la mission qui lui a été confiée. Il n'a pas réussi à qualifier ses poulains à la prochaine Coupe du monde, et son équipe est également tombée très tôt à la CAN 2021 qui s'est récemment disputée au Cameroun.

Pour de nombreux observateurs, ces deux échecs sont suffisants pour se séparer du sélectionneur Patrice Beaumelle, qui n'a vraiment pas convaincu les supporters ivoiriens. Invité récemment sur la chaîne de télévision ''La 3'', le journaliste sportif, Rach N'Guessan avait sévèrement critiqué le technicien français.

"Patrice Baumelle n'a pas fait preuve de caractère lors de la CAN 2021 et cela a eu un impact négatif sur les résultats. Je vous donne un exemple bien précis. Savez-vous que le jour du match face à l'Égypte, c'est Wilfried Zaha qui était censé être le titulaire ? L'attaque ivoirienne était constituée de Nicolas Pepé, Sébastien Haller et Wilfried Zaha avant le petit-déjeuner le jour du match. C'est ce qui était sur la feuille de match. Mais des syndicalistes ( les trentenaires de l'équipe ) sont allés se plaindre auprès de Baumelle en réclamant, vaille que vaille, la titularisation de Max Alain Gradel. C'est ainsi que Wilfried Zaha a été retiré du 11 de départ au profit de Max Alain Gradel à la dernière minute", a-t-il dénoncé.

De son côté, Patrice Beaumelle a fait une déclaration sur sa page Facebook, dans laquelle il se projette déjà pour 2023 . ''Je reçois plusieurs critiques après cette CAN et je suis conscient de la tristesse et la désolation qui règnent dans le cœur des supporters des Éléphants. Mais après une telle CAN, certes nous avons vu certaines déficiences au sein de l'équipe nationale mais il faut essayer de regarder ce qui a été accompli et repartir sur de nouvelles bases pour essayer de faire une meilleure performance dans la Can qui se déroulera l'année prochaine sur nos terres. Je reste persuadé qu'avec cette équipe, nous parviendrons à réaliser de meilleures performances et que nous serons à la hauteur de vos attentes à la CAN 2023'', a-t-il indiqué.