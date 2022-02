Max Gradel tacle Rash N'Guessan: " Tu vas récolter ce que tu as semé"

L'international ivoirien Max Alain-Gradel et le journaliste sportif Rash N’Guessan Kouassi s’empoignent par médias interposés. L’époux de Flora Kanel Bougouleï a répondu à son compatriote de la radio dans un message insoupçonné.

Max Alain-Gradel à Rash N'guessan : “Tu peux conspirer, tu peux me retarder, mais…”,

Après les piques de Rash N'guessan Kouassi contre l’international ivoirien Max Alain-Gradel, l'Éléphant a chargé sa trompe pour éclabousser le journaliste sportif.

"Je n'ai rien contre Max A. Gradel, mais il a été égoïste durant cette CAN, il n'y a eu aucun débordement, aucun centre, aucun retrait en direction de Sébastien Haller, c'est méchant, c'est égoïste, c'est être mauvais". C’est en terme que Rash N'guessan Kouassi a jugé le jeu du footballeur international ivoirien Max Gradel qui évolue au poste d'ailier gauche à Sivasspor.

Et pour répondre à Rash N'Guessan qui n'a vraiment pas digéré l'élimination prématurée des Éléphants de Côte d'Ivoire en huitièmes de finale de la CAN 2021 au Cameroun, le coéquipier de Nicolas Pépé et Wilfried Zaha, a choisi les réseaux sociaux.

Dans une publication sur sa page facebook, ce samedi, Gradel a rassuré le journaliste, lui rappelant la loi du Karma, s’il a vraiment cherché à nuire à un quelconque coéquipier lors du tournoi de football au Cameroun.

“Dans la vie là, ce que tu as semé, tu vas récolter mon frère ne soit pas étonné, tu as semé le bien, tu vas récolter le bien. Tu as semé le mal, tu vas récolter le mal”, a-t-il soutenu. Il voit même dans l’attitude de Rash N’Guessan, de la haine digne d’un comploteur.

A travers des vers bien élaborés, il s’en remet à Dieu, lui qui a toujours fait le choix d’aller de l’avant sans nuire à autrui.

“1- C’est vrai tu peux ne pas m’aimer, mais tu vas me respecter.

2 - C’est vrai tu ne veux pas me sentir, mais tu vas t’habituer.

3 - Tu peux comploter, tu peux conspirer, tu peux me retarder, mais moi là, c’est Dieu qui me gère.

4 - Réussir en marchant sur les autres, ça non, jamais ! Aller de l’avant sans détruire quelqu’un, c’est ça mon objectif.

5 - Dans la vie là, ce que tu as semé, tu vas récolter mon frère ne soit pas étonné, tu as semé le bien, tu vas récolter le bien. Tu as semé le mal, tu vas récolter le mal. Je vous aime”, a écrit l’ancien sociétaire de Saint-Etienne et de Leeds.

Invité ce jeudi à l’émission ‘’La grande team’’ diffusée sur la 3, Rash N’Guessan a également critiqué certains choix de l'entraîneur Patrice Beaumelle. ‘’On n’a pas de doublure véritable, quand les Égyptiens frappent au cœur des Éléphants, Kessié sort, quelle est la doublure de Kessié, Beaumelle ne peut pas vous donner la doublure de Kessié. Pour lui, la doublure de Kessié , c’est Serey Dié, mais ce n’est pas la doublure de Kessié. Je n’ai rien contre Serey Dié qui est un garçon courageux (…), mais un joueur qui ne peut pas franchir la ligne médiane, vous donnez la possibilité à l’adversaire de vous étouffer ‘’ a-t-il indiqué.