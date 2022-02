Menaces contre le groupe VDA: Ca craint, les artistes interpellent

Le groupe VDA ou encore ''Voix des anges'' a annoncé la sortie d'une nouvelle chanson intitulée ''Judas'' . Une chanson qui semble être une réplique aux attaques du général Makosso.

VDA: "Nous prenons à témoins Dieu le tout puissant, nos autorités, nos fans, mélomanes et le peuple ivoirien"

'' Ils seront logés", tel est le titre de la chanson du groupe VDA ou encore ''Voix des anges'', qui a été dévoilée il y a quelques jours, en rapport à la guéguerre née entre les supporteurs camerounais et ivoiriens lors de la Can 2021. Une chanson dans laquelle Jim et Pitch lancent des piques au général Makosso.

’Quand on jouait, Makosso n’était pas dans les tribunes, il a attendu qu’on nous piétine pour se retrouver de l’autre côté. Allez dire à Juda qu’on a compris la leçon. Quelles que soient nos querelles internes, ivoiriens se préfèrent‘’, chantent les artistes.

De quoi susciter la colère de Makosso Camille. ‘’On fait sortir des chansons maintenant en mon nom, c'est la preuve qu'on me déteste. VDA là, ce n’est pas la 1ère fois qu'ils parlent de Makosso ! Mais je joue leur son parce que c'est des (...) artistes de quartier. Si on dit Alpha Blondy, Magic System, Yode et Siro ont chanté contre Makosso, je pleure ! Mais artistes de quartier, des buveurs de gbêlé (boisson traditionnelle), des gens que je peux payer pour venir jouer à l'anniversaire de ma fille. Leurs cachets coûtent combien? Qu'on me donne le prix qu'ils ont payé pour faire ce son, je leur rembourse ça. Artiste de quartier, soit disant petits patriotes", s'est indigné Makosso dans un direct sur sa page Facebook.

De leur côté, les artistes Zouglou préparent une belle réplique au général Makosso. Dans un message posté sur leur page Facebook, ils annoncent la sortie d'une nouvelle chanson intitulée ''Judas".

''Remerciant l'ensemble du peuple ivoirien et africain pour la mobilisation et le soutien autour du single patriotique ''Ils seront logés''. Cependant, nous prenons à témoin Dieu le tout puissant, nos autorités, nos fans, mélomanes et le peuple ivoirien sur la gravité des menaces qui ont été proférées sur notre carrière, l' auteur de ces actes étant connu, la suite des évènements nous situera tous dans cette affaire... Dieu nous garde tous'', informe VDA sur la page Facebook du groupe.