Le général Makosso lynché sur la toile, Yvidero en pompier

Le général Makosso Camille est au centre d'une vive polémique sur la toile. En effet, le frère ainé de Lolo Beauté a essuyé les vives critiques des internautes pour avoir apporté son soutien à l'équipe nationale du Cameroun lors de la CAN (Coupe d'Afrique des nations) 2021, après l'élimination des Éléphants.

Yvidero apporte son soutien au général Makosso

La CAN 2021 au Cameroun a été mouvementée. La Côte d'Ivoire a été sortie de la compétition par l'Égypte en quarts de finale. Lors du match opposant les Pharaons aux Éléphants de Côte d'Ivoire, les supporters camerounais ont hué les joueurs ivoiriens et même l'hymne national ivoirien. Cette attitude a provoqué la vive colère des Ivoiriens qui ont tenu à le faire savoir au pays organisateur de la Coupe d'Afrique des nations.

Cependant, la colère des supporters ivoiriens est montée d'un cran quand le général Makosso Camille s'est envolé pour le pays de Samuel Eto'o en vue d'apporter son soutien aux Lions Indomptables. "Bonne nuit à tous les camerounais et camerounaises appelez-moi désormais « Makosso le camerounais le général de la paix » actuellement tous les « videoman » de la haine ne vont plus s’en prendre, mais au daïshi des réseaux. (…) vive le Cameroun le pays des hommes braves 5 fois champions d’Afrique", avait-il déclaré sur Facebook.

Pour des internautes, le père de la petite Kimberly est allé trop loin en choisissant le Cameroun dans le clash qui opposait ce pays à la Côte d'Ivoire. "La Côte d’Ivoire n’est plus de la compétition et vous vous plaignez que je soutienne une équipe encore en compétition en qui je me retrouve dans leur état d’esprit? L’argent que vous me donnez chaque mois là, bloquez cela. J’ai des comptes à rendre à qui ? Sommes-nous en guerre contre le Cameroun ?", s'est dépêché de répondre Makosso Camille.

Très proche du "père de la marmaille", Yvidero a volé au secours de son ami, en proie à de véritables piques sur la toile. "J’ai toujours, au-delà de tout , ASSUMÉ MES CHOIX , MES AMITIÉS, MES POSITIONS , malgré « les quand dira t-on» . J’imagine que l’attitude et la prise de position du Général Makosso Camille ont déplu à bon nombre d’IVOIRIENS qui se sont sentis blessés et outrés par l’attitude de nos frères Camer durant la CAN", s'est exprimée l'animatrice de NCI.

Yvi affirme qu'elle comprend parfaitement le mécontentement des Ivoiriens. Cependant, elle prône le pardon. "Mes Étoiles, sachez que même quand ton frère, ta soeur, ton père ou ta mère déconne tu ne permets pas aux voisins de se moquer de lui par ricochet ils se moquent de vous", a précisé la "Waraba".

"À MON GÉNÉRAL Makosso Camille l’incompris, sache que quelque soit nos divergences parfois d’opinions TU DEMEURES MON PAPOUCHE ça chauffe pas, car tu as été l’une des rares personnes à me soutenir contre vents et marées à la face du monde et ça je ne l’oublierai jamais. Tu es HOMME BON et GÉNÉREUX le reste, c’est DIEU QUI JUGE", a ajouté Yvidero.