Sa relation avec Makosso dévoilée, grosse colère contre Sarra Messan

De nombreux internautes disent être déçus de Sarra Messan. La web comédienne aurait entretenu des rapports intimes avec le pasteur Camille Makosso, alors qu’elle connaissait très bien l’épouse du père de la "marmaille".

Des internautes déçus de Sarra Messan

Invité à l'émission Yvidero'show sur la chaîne NCI, le pasteur Camille Makosso a révélé avoir eu des rapports sexuels avec la jeune comédienne ivoirienne, Sarra Messan.

"Dans une période de ma vie, aux environs de 2019, j'ai tenté un divorce avec ma femme, Maman Tatiana, parce qu'elle voulait faire business. Moi j'ai dit faut pas faire affaire, parce que c'est à cause d'affaires que je me suis retrouvé en prison. On nous a volés plus de 180 millions, maman laisse affaire de business, Dieu nous a bénis, il y a l'argent, mangeons. Elle dit non, elle veut faire business. J'ai dit bon, si c'est ça moi je divorce", a soutenu Makosso Camille.

Le frère ainé de Lolo Beauté est même allé plus loin. "C'est dans cette période de faiblesse qu'un petit Gibier est venu dans mes bras en disant "tu es l'amour de ma vie !" J'ai goûté le gibier. Que le Seigneur ait pitié de mon âme, le pêcheur que je suis ! Y a des gibiers, quand ils viennent, tu ne peux pas chasser comme ça ! Elle m'a contacté, elle m'a dit qu'elle est fan de moi, c'est un mouvement et puis papitou le magnifique n'est pas converti ! Si c'est à cause de ça là que des gens vont dire, "Makosso tu ne pries plus pour moi", ils n'ont qu'à quitter mon église", s'est-il emporté.

Jusque-là muette sur le sujet, Sarra Messan a été sévèrement critiquée sur la toile. De nombreux observateurs disent être déçus de cette jeune qui a pu flirter avec un homme marié, alors qu’elle-même était en couple à la même période. La jeune influenceuse qui, rappelons le, a perdu son homme en novembre 2020, n’a pas échappé aux foudres des internautes.

"Donc elle trompait le Libanais là, façon elle voulait le suivre dans le cercueil là", a commenté un internaute. "Les gens des réseaux faut juste les apprécier de loin. Elle a l’air tranquille et calme or c’est la tempête. Tu sortais avec le monsieur quand tu appelais sa femme maman, et le pire tu étais mariée à ton tour. Tout ça pour qu’il te donne la visibilité", s'est plaint un autre.